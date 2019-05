Nuovo sbarco a Lampedusa | arrivati 57 migranti

Migranti - Nuovo sbarco a Lampedusa : sono 57 persone partite dalla Libia : Gli sbarchi non si fermano: 57 Migranti, tutti partiti dalla Libia, sono arrivati questa mattina a Lampedusa In tutto sono state 290 le persone salvate ieri dalla Guardia costiera libica, in tre distinti salvataggi. Secondo i libici non ci sarebbero stati annegamenti.

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un Nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Lecce - Nuovo sbarco di stranieri : spariti il natante e gli scafisti : Gli extracomunitari, tutti giovani ed in buona salute, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e da quelli della Croce Rossa Italiana: dopo il fotosegnalamento sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto Federico Garau ? Luoghi: Lecce

Lecce - Nuovo sbarco di stranieri : spariti il natante e gli scafisti : Federico Garau Gli extracomunitari, tutti giovani ed in buona salute, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e da quelli della Croce Rossa Italiana: dopo il fotosegnalamento sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto Ancora uno sbarco di stranieri avvenuto durante la serata di ieri lungo le coste salentine, per la precisione nel Capo di Leuca (Lecce). Si tratta complessivamente di ...

Migranti - Nuovo sbarco a Lampedusa : in 20 su un barchino : Roberto Chifari Mini sbarco a Lampedusa. Ieri sera sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne Mini sbarco di Migranti a Lampedusa. Ieri sera, intorno alle 22,30, sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ...

Il '1969' di Achille Lauro : 'Sbarco sul pianeta rock'. Esce oggi il Nuovo disco dell'artista romano : Un disco felice e disperato, che luccica di citazioni, brilla di ritmi, brucia come può bruciare la vita di un ragazzo che viene dalla periferia abbandonata: 'Le nostre vite ai margini tu non le ...

Migranti : Nuovo sbarco nel sud Sardegna : IGLESIAS, 3 APR - nuovo sbarco di Migranti sulle coste del sud Sardegna. Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri hanno rintracciato otto algerini, appena sbarcati a Sant'Antioco, nel Sulcis ...