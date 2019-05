ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Venite, fate presto, mio figlio sta male”. Era iniziata così, giovedì mattina: con l’allarme di una mamma ai sanitari del 118 con voce allarmata. Ma dopo una notte di interrogatorio, durante il quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la procura diha deciso di indagare la donna e ilper la morte del loro figlio, neanche 2, dopo l’arrivo in ospedale. L’accusa è divolontario. Il procuratore capo di, Marilinda Mineccia, invita alla prudenza: “Siamo alle fasi preliminari dell’indagine, è presto per avanzare accuse precise. Prima di ogni cosa dovremo attendere l’esame autoptico”. Cronaca Nera Di F. Q. Milano,di 2ucciso a botte. La confessione del padre: “Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e l’ho picchiato” ...

Noovyis : Un nuovo post (Novara, bambino di 2 anni morto in casa: indagati la madre e il suo compagno per omicidio volontario… - dangefo : Un altro bambino morto a Novara. Possibile che nessuno senta mai niente? Chiamate la polizia insegnate ai bambini c… - scalise_luigia : RT @byoblu: E mentre un altro bimbo di 2 anni a Novara muore per una 'caduta dal lettino'..., il bastardo che ha ucciso Mahmed l'altro gior… -