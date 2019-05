Non smettevano più | pensavo di morire Il racconto del giornalista di

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Ho pensato di, non mi vergogno di dirlo. Nonpiù di picchiarmi, vedo ancora quegli anfibi neri, che mi passavano davanti al volto e, nella testa, mi rimbomba ancora il rumore sordo delle manganellate”. Inizia così la drammatica testimonianza di Stefano Origone,di Repubblica, picchiato a colpi di manganellate dalla polizia a Genova, durante gli scontri tra CasaPound e un gruppo di antagonisti. Mi trovavo in piazza Corvetto, all’angolo con via Serra, l’unica via di uscita di una piazza completamente blindata dai mezzi della polizia e dagli agenti in tenuta antissommossa. Era una buona posizione, per osservare i contatti tra a polizia e i manifestanti, c’erano già state cariche, ma mi sentivo tranquillo, proprio perchè alle spalle avevo la via di fuga. E poco prima la polizia era anche ...

