Nissan ed Enel X - Così lauto diventa centrale elettrica

(Di venerdì 24 maggio 2019) Altro passo avanti nella mobilità. Merito diX,e RSE che hanno avviato la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e restituire energia per la stabilizzazione della rete. Le tecnologie V2G sono state studiate per garantire il risparmio in bolletta e l'efficientamento energetico: permettono infatti di ricaricare le batterie dei veicoli quando l'elettricità costa di meno (soprattutto di notte), ma anche di impiegarle per alimentare una casa o un'azienda (in questo caso si parla di Vehicle to Home) durante i picchi e per rivendere l'elettricità non utilizzata alle utility, stabilizzando la rete, evitando interruzioni e contribuendo a renderla più green. La vettura EV in questo modo si trasforma in una sorta di.I dettagli del progetto. Il ...

