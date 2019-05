New Amsterdam | dilemma etico in ospedale | anticipazioni trama puntata 26 maggio

tvzap.kataweb

(Di venerdì 24 maggio 2019) Appuntamento ridotto con Newper domenica 26su Canale 5 dalle 21.25 in poi: visto l’incombere delle elezioni europee, al termino del primo e – stavolta – unico episodio della settimana del serial, va in onda uno speciale di Matrix a tema, sicché le vicende con protagonista il dottor Goodwin (sempre interpretato da Ryan Eggold) vengono trasmesse solo per un’ora abbondante. La settimana prossima appuntamento con le ultime puntate e il finale di stagione. Newdomenica 26Un posto felice Marie, una donna poliziotto in servizio, viene investita da un veterano di guerra che ha causato l’incidente perché colpito da un ictus. New, la vera storia dietro alla serie “New” si ispira alla vera storia del “Bellevue Hospital” di New York City, il più anticopubblico ...

franwless : @bievbz94 Amsterdam perché ci sono stata 5 giorni con mio papà a Natale ed è bellissima oppure a New York o magari… - ReteSport : Da New York a Sydney, fino alla stessa Boston, sono decine gli striscioni apparsi in giro per il mondo #AsRoma… - itshuntlover : Ho appena guardato l’episodio S01E15 di New Amsterdam (2...! #tvtime -