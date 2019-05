Negli USA la legge anti-loot box riceve il supporto bipartisan al Senato

Ue - Usa - Giappone : l’economia che va meglio Negli ultimi 20 anni : L’immagine di un’Unione europea, e una zona euro, in crisi di competitività non regge il confronto con i dati: in cinque grafici una mappa dell’economia nel lungo periodo....

Cannabis - cosa ha portato la legalizzazione Negli Usa? Meno reati - più lavoro e più soldi pubblici : La legalizzazione USA, oltre che volano per economia e posti di lavoro, sta portando benefici sociali come la diminuzione della violenza e dei reati e l'aumento di iniziative sociale per scuole pubbliche e senzatetto.Continua a leggere

Fca - l’America nel mirino. Dopo quelli Negli USA - investimenti per oltre tre miliardi di euro in Brasile : Si allarga il piano di investimenti di FCA per l’ammodernamento degli stabilimenti produttivi: l’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello che riguarda gli impianti del Brasile, dove nei prossimi cinque anni Fiat Chrysler Automobiles investirà circa 3,1 miliardi di euro. Un’iniezione di denaro indispensabile per incrementare le capacità produttive dei poli di Goiana (Stato di Pernambuco) e Betim (Belo Horizonte) e allargare l’offerta di ...

BMW - Negli USA debuttano le X5 e X7 M50i : Grandi e grosse: anche di motore. La BMW ha introdotto Negli USA due nuovi modelli M Performance, la X5 M50i e la X7 M50i, varianti di alta gamma delle sue due grandi Suv. Entrambe montano il V8 TwinPower Turbo della Casa, abbinato alla trazione integrale e al differenziale sportivo. Un salto di 67 CV. Con I miglioramenti riservati allultima generazione del 4.4 litri bavarese, la potenza di queste M50i sale a 523 cv, disponibili tutti ...

Meteo - nuovo round di violenti temporali Negli USA : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito ...

Meteo pazzo anche Negli USA - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...

Prime anticipazioni su Elementary 7 - l’ultima stagione al via Negli USA con grandi ritorni. E in Italia? : Elementary 7 è prossima al debutto negli Stati Uniti. Giovedì 23 maggio, l'ultima stagione della serie tv andrà in onda sul network CBS con il primo episodio che prevede grandi novità. Dalle Prime anticipazioni sappiamo che la storia è ambientata un anno dopo gli eventi del finale della sesta stagione. Sherlock e Joan ora lavorano a stretto contatto con la polizia londinese, Scotland Yard. Il duo ha trovato anche la versione inglese del ...

Meteo - violenta ondata di maltempo Negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Usa - 21 tornado Negli stati centrali : Almeno 21 tornado hanno colpito diverse zone in Oklahoma, Texas, Missouri e Alabama da ieri sino a stamattina, secondo il National Weather Service, e altri potrebbero colpire alcune parti del Missouri e dell’Arkansas. Intanto, forti temporali con grandine e venti da uragano stanno flagellando zone degli stati Uniti centrali, con 17 milioni di persone in stato di allerta, incluse Oklahoma City e Tulsa, Wichita in Kansas, Kansas City e St. ...

Giovanni - nato senza tibia - potrà curarsi Negli USA : raccolti 400mila dollari per operarlo : Grazie alla solidarietà di centinaia di persone i genitori di Giovanni, bimbo di Piazzola sul Brenta nato senza tibia, potranno portare il figlio negli Stati Uniti per sottoporlo a un intervento chirurgico.Continua a leggere

Sampdoria - Ferrero Negli USA per la cessione del club : Ferrero USA – Dovrebbe tornare sabato in Italia il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in missione negli Stati Uniti d’America per la cessione del club. Come riporta l’ANSA, i prossimi saranno giorni decisivi per arrivare a un’intesa dopo un lungo corteggiamento da parte del gruppo guidato da Gianluca Vialli che dura ormai da settimane. Oggi […] L'articolo Sampdoria, Ferrero negli USA per la cessione del club è stato ...

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei Negli USA : c’è tanto di più dello spionaggio : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA: c’è tanto di più dello spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Cessione Sampdoria - viaggio di Ferrero Negli USA : la situazione : Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero sembra essere intenzionato ad ascoltare le proposte che perverranno per la società doriana Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero si è recato negli USA, con lo scopo d’avere un faccia a faccia con gli acquirenti della cordata guidata da Gianluca Vialli. Il presidente doriano sta pensando di vendere il club, ma non di svenderlo, chiedendo niente poco di meno che 100 milioni di euro. Secondo quanto ...