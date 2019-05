NBA – Bivio Sixers | quadriennale da 188 milioni a Tobias Harris o sarà addio | 5

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) I Philadelphia 76ers devono offrire 188per trattenerlo: in caso di, Kings, Mavericks, Jazz, Pacers e Nets sono pronti ad offrire il massimo consentito al giocatore Un’ottima prima metà di stagione con i Clippers, una seconda buona metò con i, i Playoff NBA e l’uscita contro i Raptors in semifinale di Conference: l’annata diè stata alquanto positiva. Il cestista di Philadelphia, capace di mettere 20 punti e 7.9 rimbalzi di media a partita,free agent in estate e potrà firmare un rinnovo da 188di dollari con i, franchigia che potrà offrirgli il contratto più alto a partire dal primo luglio. Un rinnovo del genere, intaserebbe il cap deiche dovranno pensare attentamente a come programmare il proprio futuro. In caso di mancato accordo, non mancano di certo le pretendenti: su...