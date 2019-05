Napoli | Meret | “Ancelotti ci ha dato tanto | importante averlo l’anno prossimo

RMC Sport - Ceccarini : “Il Napoli a lavoro su tre obiettivi : uno per reparto. Su Meret…” : Ceccarini sul calciomercato del Napoli Niccolò Ceccarini, di RMC Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro. Ecco quanto ha detto: “Tenere i giocatori più forti del Napoli è un obiettivo per la prossima stagione. Allan, Insigne, Mertens, Koulibaly. Meret è incedibile. Oltre a questi il Napoli vuole metterci almeno tre giocatori: Trippier è nel mirino. Un ...

Spal-Napoli 1-2 - le pagelle : sorpresa Mario Rui - Allan super - Meret saracinesca : Spal-Napoli 1-2, le pagelle: Alex Meret 7,5 – Inoperoso per oltre un’ora di gioco, diventa protagonista improvvisamente. Prima per un errore in disimpegno che poteva costare caro, e poi per una serie di parate che dimostrano tutto il suo talento. Sfiora l’imoresa sul rigore di Petagna. Kevin MALCUIT 6,5 – Parte in sordina poi guadagna terreno e gioco. Annulla completamente il dirimpettaio Fares e si distingue per ...

Spal-Napoli 1-2 - pagelle / Alla corte di Re Carlo i migliori sono il fido Allan e il cavalier Meret : Meret. La sua partita in terra estense, a lui sempre cara, principia al 75’ nel modo peggiore: serve una pelota Alla pene di cane al grigio Fabian e che si trasforma automaticamente in un dono Alla Spal. Indi il riscatto con due paratoni, non contando quella su Antenucci in offside. E sul rigore di Comò Petagna la tocca pure – 7 Per più di un’ora spettatore non pagante sotto il diluvio di Ferrara, poi diventa l’uomo partita. Hai detto tutto tu, ...

Il Napoli ha avuto l’ennesima conferma della bravura di Meret : Tra andata e ritorno, Meret ha tolto quattro punti alla Spal. Capita spesso così. Già all’andata, il portiere friulano aveva compiuto un prodigio nel finale su calcio d’angolo. E aveva difeso l’1-0. Questa sera, Meret ha compiuto la partita che ha consentito al Napoli di tenere il risultato sul 2-1 e quindi di ottenere la terza vittoria consecutiva. Due parate importanti nel finale, decisive. Anche in precedenza, ha compiuto ...

Il Napoli vince all'ultimo a Ferrara : 2-1 contro la Spal - Meret super : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano Spal e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Probabili formazioni Frosinone Napoli/ Quote - Sportiello vs Meret - Serie A - : Probabili formazioni Frosinone Napoli: le Quote del match. Ecco i possibili schieramenti che vedremo oggi in campo nella 34giornata di Serie A.

Napoli - Meret : 'Ho sbagliato su punizione di Lacazette' : "Ho letto qualcosa sulla barriera messa male, ma su una palla centrale devo scegliere un lato su cui piazzare la barriera e mettermi dall'altro. Ho sbagliato nell'anticipare il movimento del ...

Napoli - Meret Con l Arsenal ho sbagliato - ora trovare motivazioni per conservare il 2° posto' : Napoli - Lunedì c'è l'Atalanta, primo degli ultimi sei appuntamenti di un campionato che per il Napoli - con lo scudetto ormai andato e la zona Champions blindata - ha poco da dire. Così in casa ...

Napoli : Meret 'attenti all' Atalanta' : Napoli, 20 APR - "La gara con l'Atalanta tra quelle che ci rimangono è la più difficile insieme alla sfida all'Inter. I bergamaschi giocano bene al calcio, dovremo essere bravi a non subire il loro ...

Live Napoli-Arsenal 0-1 Miracolo di Meret su Aubameyang : «Coraggio, intelligenza, cuore». Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League...

Live Napoli-Arsenal 0-1 Lacazette fulmina Meret : 'Coraggio, intelligenza, cuore'. Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League al San Paolo, ...

Napoli-Arsenal - com’è messa la barriera? Errore clamoroso di Meret : Lacazette segna una splendida punizione [VIDEO] : Arsenal in vantaggio al San Paolo di Napoli: Meret posiziona male la barriera, Lacazette non perdona e trasforma la punizione dello 0-1 Sul finire del primo tempo della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, l’Arsenal passa in vantaggio al San Paolo di Napoli. La rete porta la firma di Lacazette, con la complicità di Meret. Il portiere partenopeo piazza male la barriera, posta in posizione troppo centrale, ...