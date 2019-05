Napoli | il giorno del piccolo Gabry | gazebo in piazza Dante per trovare il donatore

Napoli - due poliziotti nella gang dei permessi di soggiorno fuorilegge : «Ne abbiamo fatti entrare a migliaia» : Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione, ancora in corso,...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter - colpaccio Napoli - muore un arbitro : muore GIOVANE CALCIATORE Inter – Gravissimo Lutto in casa Inter. Non ce l’ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - l’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

Napoli - sesso in pieno giorno tra due uomini in Villa Comunale : scatta la supermulta : Mezzogiorno è passato da poco, nelle stanze dei vigili di Chiaia arrivano un paio di telefonate: «Intervenite, che su una panchina della Villa Comunale ci sono due persone che...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Napoli ed addio alla Roma - svolta al Genoa : Le notizie del giorno – Difficoltà in campionato, rischio retrocessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma poco fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla contestazione ...

Agguato a Napoli - Renzi contro Salvini : “Pagliacciate in piazza tutto il giorno - si dimetta e il governo trovi il sostituto” : Dopo la sparatoria avvenuta a Napoli in cui è rimasta ferita una bambina di quattro anni, anche il senatore del Pd, Matteo Renzi, si unisce al coro di chi chiede maggiore sicurezza al ministro dell’Interno: “Salvini ha il diritto di farsi selfie e di fare comizi tutto il giorno, ma a quel punto si dimetta”. L'articolo Agguato a Napoli, Renzi contro Salvini: “Pagliacciate in piazza tutto il giorno, si dimetta e il governo ...

L’uomo del giorno - Ezequiel Lavezzi : l’ex attaccante del Napoli spegne 34 candeline : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 3 maggio è Ezequiel Lavezzi, che compie 34 anni. Nato a Villa Gobernador Gálvez, in Argentina, il 3 maggio del 1985, “El Pocho” (soprannome datogli dal fratello in memoria del cane che Lavezzi aveva chiamato Pocholo) ha iniziato la sua carriera da professionista con la maglia dell’Estudiantes. Nel 2004 viene ...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il nuovo stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Napoli - pienone al primo giorno di Comicon : l'assalto dei cosplayers : Torna il Comicon alla Mostra d?Oltremare. Migliaia di giovani, papà, mamme e bambini hanno affollato Fuorigrotta nel primo giorno di apertura. «È un luogo unico dove...

Le notizie del giorno - Grave lutto nel mondo del calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno - Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo , a otto anni di distanza dalla partita che sancì l'inizio della fase più buia della gestione Zamparini , finale di Coppa ...

