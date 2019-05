Nadal | Convivo con i dolori Ammiro la brava gente | quelli che aiutano gli altri

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Rafanon si ferma mai e, dopo aver aggiunto alla bacheca la nona vittoria agli Internazionali d’Italia a Roma, mette nel mirino il Roland Garros. Sulle pagine de La Stampa, il tennista svela la sua competizione preferita:“L’anno scorso sono stato vicinissimo a rivincere Wimbledon: direi a un punto. Però il Rolland Garros per me è speciale: scelgo Parigi”. Il tennista spagnolo spiega come si sia sentito apprezzato nei campi di tutto il mondo in cui ha giocato.“L’affetto dellal’ho sentito dappertutto. La finale del 2005 a Roma contro Coria fu incredibile: un pubblico fantastico, indimenticabile. Anche in Australia sono sempre stato benissimo, o agli Us Open. In momenti diversi mi sono sentito amato in posti diversi”. Da tempo convive con i guai fisici ma questo non l’ha fermato.si ...

