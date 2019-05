Motori – Renault | quando la ricarica delle auto elettriche è qualcosa di più

Motori – Renault Arkana - debutto ufficiale : è il primo SUV coupé di una casa generalista [FOTO] : SUV coupé, veicoli innovativi che combinano l’eleganza di una berlina, l’atleticità di un coupé e la robustezza di un SUV. Renault Arkana prova a distinguersi in questo segmento Nell’agosto 2018, al Salone Internazionale di Mosca, Groupe Renault ha presentato per la prima volta il modello da esposizione di quella che sarebbe poi diventata l’Arkana. Oggi svela la versione definitiva, quella che andrà in produzione, di questo SUV ...