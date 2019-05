Motori – Guida autonoma | Torino entra nel consorzio 5GAA

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Motori- Badennova : i dissuasori intelligenti che premiano la buona guida [VIDEO] : I dissuasori artificiali diventano intelligenti, la ditta spagnola Badennova inizia la sperimentazione sulle trafficatissime strade di New York City La sicurezza stradale da qualche decennio ha avuto uno sviluppo esponenziale, nei primi anni ’90 sulle strade di tutto il mondo si sono diffusi i dissuasori artificiali per ridurre la velocità delle vetture in zone altamente trafficate, questi dissuasori dalla loro nascita non hanno ...

Tecnologia e Motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Motori – FCA - guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...