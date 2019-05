Motori – Elettrificazione | il miglior motore ibrido? E’ quello di BMW

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il sistema di trazione ibrida plug-in di BMW i8 è al vertice della sua categoria per il quinto anno consecutivo Per il quinto anno consecutivo il vincitore del premio International Engine + Powertrain of the Year nella sua classe è il powertrain della BMW i8. Quest’anno ha gareggiato in una categoria nuova di zecca: ilpropulsore. Una grande sorpresa è stato il distacco nel punteggio: il powertrain della BMW i8 ha ottenuto il primo posto guadagnando 233 punti contro i 138 punti del concorrente che ha concluso al secondo posto. BMW i8 è pioniera e donatrice di tecnologia per l’intera famiglia ibrida plug-in BMW. Questa line-up è destinata a crescere per un totale di dieci modelli entro la fine del 2019, consentendo a BMW di offrire ai clienti una scelta più ampia di qualsiasi altro concorrente. Insieme alla BMW i3, la BMW i8 ha posto le basi, per il ...

