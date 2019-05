Motori – Audi shock | La mitica TT esce fuori produzione

Motori – Audi TT Safari - la splendida One-off che trasforma la coupée tedesca in un dune buggy [GALLERY] : Audi TT Safari, la splendida One-off tedesca che trasforma la coupée sportiva in un dune buggy, presentata alla grande festa del Wörthersee Come ogni anno si rinnova l’appuntamento del Wörthersee treffen, la grande festa che raduna tutti gli estimatore del Gruppo Volkswagen in riva all’omonimo lago austriaco. La nota festa all’inizio era dedicata solo alle GTI della “Vettura del Popolo“, che con cadenza ...

Motori – E’ di Audi il premio per il miglior motore nella categoria sopra i 150 CV : vediamo di quale si tratta : Audi continua sulla strada del successo e si aggiudica il premio di miglior motore sopra i 150 CV Per i membri della giuria “International Engine of the Year Awards”, il quadricilindrico 2.0 TFSI Audi è “uno dei più efficienti e versatili Motori mai sviluppati al mondo”. Un propulsore in grado di appagare tanto nella guida impegnata quanto nel commuting urbano, garantendo performance, efficienza e sostenibilità. Hans-Joachim ...

Motori – Nuova Audi Q5 ibrida plug-in : trazione Quattro e consumi da record [INFO e PREZZI] : Particolarmente silenzioso e con zero emissioni in città, quanto efficiente e comodo nei lunghi trasferimenti, Audi Q5 55 TFSI e Quattro è il nuovo SUV ibrido plug-in dei Quattro anelli Audi Q5 55 TFSI e Quattro è il primo dei nuovi modelli ibridi plug-in di Audi. Il sistema prevede un motore a combustione e un motore elettrico intelligente che consente di coprire elettricamente la maggior parte delle distanze quotidiane, infatti, secondo ...

Motori – Audi A4 - svelato il restyling di metà carriera : ce n’è per tutti i gusti [GALLERY] : Giunta al 25esimo anno di età, la bestseller, Audi A4, si rinnova e abbraccia l’elettrificazione con una tecnologia ibrida che migliora comfort ed efficienza nuovo linguaggio del design Proprio nei giorni del suo 25esimo compleanno, Audi A4 si rinnova e si porta al passo coi tempi. L’A4 rappresenta il cuore del marchio: dopo quattro anni di carriera, con il facelift, Audi ha reso la media tedesca di successo ancora più tesa e ...