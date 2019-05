MotoGp – Altro che cena a lume di candela | Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

MotoGp - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

MotoGp – Colpito e affondato! Rabbia Vinales : “io steso da un altro pilota per la 2ª volta - non vi lamentate se poi lo farò io” : Vinales ha visto la gara di Le Mans andare in fumo per colpa dello scontro con Pecco Bagnaia: il pilota Yamaha si è fortemente lamentato nel post gara Prima Morbidelli in Argentina, poi Bagnaia a Le Mans: Maverick Vinales costretto, per la seconda volta, a gettare nel cestino una gara che avrebbe potuto vederlo fra i protagonisti per colpa di un contatto con un altro pilota. Al termine della gara francese, il pilota Yamaha si è fortemente ...

MotoGp – Altro che clima teso - la Honda crede in Lorenzo : le parole del presidente HRC sono rassicuranti : Il presidente della HRC ottimista e fiducioso: le parole di Nomura su Jorge Lorenzo Il Gran Premio di Jerez de la Frontera non è stato il gp della svolta per Jorge Lorenzo: il maiorchino era certo di poter ottenere un buon risultato in Spagna, davanti al suo pubblico, in sella alla sua Honda, ma così non è stato. Jorge Lorenzo ha terminato la gara spagnola al 12° posto, ma nonostante qualche voce di corridoio, sembra che in Honda il clima ...