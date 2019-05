Monterondo | la mamma di Deborah racconta le violenze | applausi al funerale del papà

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) «Ci ha sempre considerato come sua proprietà e quando viene qualcuno a trovarci, suoi amici o parenti, lo faceva notare. “Prendimi le sigarette, vai a cucinare, stai zitta”, mi diceva. E bastava niente perché alzasse le mani. Ma Lorenzo non era cattivo». Nei verbali degli interrogatori, pubblicati dal Corriere della Sera, c’è il dramma di annito in poche parole. È Antonia Carassi a parlare, ladi, la ragazza di Monterotondo che ha colpito a morte il padre, Lorenzo Sciacquatori, domenica scorsa, al termine dell’ennesima violenza nei confronti delle due donne e della nonna. La ragazza è libera perché ha agito per legittima difesa.di anni di botte e soprusi, fin da quando allattava. Ha deciso di restare e di non denunciare per il timore che le portassero via la figlia. «Quel giorno vennero i servizi sociali a casa. Mi fecero domande, presero tante ...

aidadafne : Vergognoso l'applauso, tributato dalla gente di Monterondo al padre, ucciso dalla figlia per difendere la mamma e l… -