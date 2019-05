MONICA BELLUCCI ' Ho lasciato il mio ex marito Vincent Cassel | ma è rimasto affetto'

MONICA BELLUCCI : "Tra me e Vincent Cassel è rimasto un grande affetto" - : Isabella Adduci Monica Bellucci, in un'intervista a tutto campo su 7, ha parlato del rapporto con il suo ex marito Vincent Cassel e del suo nuovo amore Nicolas Lefebvre Monica Bellucci, che nei giorni scorsi ha incantato la Croisette al Festival di Cannes, si è raccontata in un'intervista a tutto campo su 7, il magazine del Corriere della Sera in edicola oggi. L'attrice italiana è stata sposata dal 1999 al 2013 con il collega ...

MONICA BELLUCCI rivela : “Sono stata io a lasciare Vincent Cassel” : “Sono stata io a prendere la decisione di lasciare Vincent Cassel”. È la confessione fatta da Monica Bellucci in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per “Sette“, il magazine del Corriere della Sera. L’attrice, che in questi giorni ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, è tornata a parlare della sua storia d’amore con l’ex marito Vincent Cassel, da cui ha avuto le due figlie Deva e Leonie. “Sono stata io ...

MONICA BELLUCCI : "Sono stata io a lasciare Vincent Cassel. Ma quando una donna se ne va - forse è già lasciata" : “Sono stata io a prendere la decisione di lasciare Vincent Cassel”, lo confessa Monica Bellucci in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per “Sette”, magazine del Corriere della Sera. L’attrice è tornata a parlare del legame con l’ex marito, da cui ha avuto le figlie Deva e Leonie.“Sono stata io a prendere la decisione, ma quando una donna se ne va, forse è già stata ...

Chi è Tina Modotti - la femminista interpretata da MONICA BELLUCCI in tv : Bellissima, rivoluzionaria e femminista: Tina Modotti è la fotografa che verrà interpretata da Monica Bellucci in tv. La sua è stata una vita straordinaria, segnata dalla voglia di cambiare il mondo e da un coraggio tutto femminile. Vero nome Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, era nata nel 1896 a Udine ed è considerata una fra le più grandi fotografe del ventesimo secolo. Figlia di una sarta e di un carpentiere, Tina fa l’operaia in una ...

Protagonista il décolleté! La bellezza di MONICA BELLUCCI incanta Cannes : Un lungo abito nero, la mantella dello stesso colore e al collo un coccodrillo: Monica Bellucci incanta al Festival di Cannes alla proiezione di Les Plus belles années d'une vie, il fim che la vede Protagonista. Monica Bellucci, la statuaria attrice che incanta a ogni sua apparizione. La star italiana è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes ... Inevitabilmente i flash sono stati tutti per lei, che si è presentata sul red carpet con ...

MONICA BELLUCCI : chi è - età - marito - figli - vita privata e carriera : Sin da piccola mostra la sua grande passione per la moda e per il mondo dello spettacolo che rimane il suo sogno. Inizia la sua carriera come modella prima a Milano, poi a Parigi, in breve tempo ...

'Leggere rende liberi' - MONICA BELLUCCI alla biblioteca di Città di Castello : "Da ambasciatrice nel mondo di Città di Castello, Monica Bellucci è una delle nostre concittadine più illustri - hanno detto sindaco ed Assessorato alla Cultura - ed è molto importante per noi che ...

