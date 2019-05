Milwaukee-Toronto | la figlia del proprietario dei Bucks ‘dissa’ Drake con la maglia di

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi, e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti ...

Playoff NBA – Toronto show - splendida rimonta nella serie : tutto da rifare per Milwaukee dopo Gara-5 : Milwaukee ko, Toronto avanti nella serie 3-2: i Raptors rimontano nella serie sui rivali in Gara-5 splendida vittoria dei Toronto Raptors nella notte in Gara-5 di finale di conference di Playoff NBA. I Bucks, dopo un buon avvio di partita, hanno subito la rimonta dei Raptors, che si sono così portati in vantaggio nella serie. Il match è terminato col punteggio di 99-105 e Toronto è stato trascinato alla vittoria dai 35 punti di Leonard, ...

Playoff NBA – Toronto travolge Milwaukee in Gara-4 - i Raptors graffiano i Bucks e riportano in parità la serie : La formazione canadese non lascia scampo agli avversari in Gara-4, sconfitti con il punteggio di 120-102 al termine di un match dominato Tutto da rifare per Milwaukee che, al termine di Gara-4, vede svanire il vantaggio ottenuto nella serie con Toronto. I Raptors infatti non lasciano scampo ai propri avversari davanti al proprio pubblico, asfaltandoli con il punteggio di 120-102. Una prestazione perfetta dal punto di vista offensivo per i ...

Playoff NBA 2019 : Toronto vince gara-4 e pareggia la serie contro Milwaukee : Tutto in parità. I Toronto Raptors si impongono anche in gara-4 e pareggiano la serie contro i Milwaukee Bucks. I canadesi vincono abbastanza nettamente per 120-102 e vanno sul 2-2 ed ora la finale di Eastern Conference ritorna in quel di Milwaukee per una gara-5 che promette scintille. Fattore campo, dunque, ancora rispettato nella serie. Kyle Lowry è il grande trascinatore dei canadesi con 25 punti a referto. Kawhi Leonard si ferma a ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Playoff NBA – Milwaukee si porta subito avanti - Toronto stesa in Gara-1 : non basta Leonard ai Raptors : I Bucks si impongono 108-100 in Gara-1, superando i Raptors grazie ad un ultimo quarto super che gli permette di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie I Milwaukee Bucks cominciano alla grande la serie di finale di Conference, superando 108-100 Toronto al termine di una partita pazzesca ed emozionante. Raptors in vantaggio per 37 minuti su 48, ma conta chi mette il naso davanti alla sirena, così gli uomini di coach Budenholzer possono ...