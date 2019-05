Milano | parla la mamma del bimbo ucciso dal padre | ‘I piedini bruciati con l’accendino’

Tangenti Milano - pm indagano su contratti di consulenza ottenuti da società riconducibile a europarlamentare Comi : I pm di Milano stanno indagando su “contratti di consulenza” ottenuti, attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di FI a Varese e ritenuto il “burattinaio” del sistema corruttivo ipotizzato dalla Dda di Milano da “una società riconducibile a Lara Comi”, eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Varese. “contratti di consulenza da parte dell’ente Afol città metropolitana” ...

Tangenti Milano - i video di Caianiello : il ras di Forza Italia dal barbiere per parlare di politica : Nino Caianiello, indicato come uno dei principali referenti di un sistema corruttivo teso ad influenzare le decisioni della politica e governare le scelte delle aziende pubbliche, era uno dei personaggi più influenti di Forza Italia, in provincia di Varese e non solo. Una fitta rete di amicizie, alimentate anche attraverso la grancassa dell’associazione Agorà – liberi e forti, riferimento della sua corrente politica. Una vetrina in ...

Salvini a Milano parla di Napoli : "Migliaia di condannati a spasso" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Milano, dove oggi sono stati arrestati politici e amministratori per presunte mazzette, parla di Napoli. Secondo il leader della Lega in giro per la città "ci sono liberi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso". Intervenuto all’inaugurazione della nuova sede meneghina dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ...

Milano - il 6 maggio all’Associazione ChiamaMilano si parla di Costituzione e riservatezza : internet e diritto all’oblio : Negli ultimi decenni è cresciuto il dibattito sui rischi connessi alle informazioni che ognuno di noi pubblica ogni giorno su internet. L’Associazione ChiamaMilano propone una serata insieme ad alcuni dei massimi esperti nazionali della questione. L’appuntamento è lunedì 6 maggio a Milano, ore 20.30, in via Laghetto 2. “Ogni minuto, nel mondo, vengono fatte 3,7 milioni di ricerche su Google. Ogni minuto, nel mondo, si guardano ...

A Milano la scultura di una donna nuda trafitta per parlare della violenza sulle donne : ... che con il suo lavoro di architetto, designer e sculture ha realizzato opere esposte in alcuni dei maggiori musei del mondo dal Met di New York, al Victoria and Albert Museum di Parigi, fino al ...

A Milano la scultura di una donna nuda trafitta per parlare della violenza sulle donne : "A me non dispiace affatto, mi sembra un messaggio contemporaneo". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta così la 'Maestà Sofferente' del designer Gaetano Pesce, un'installazione di otto metri collocata in vista del Salone del Mobile da questa mattina in piazza del Duomo, osservata con curiosità e stupore dalle migliaia di turisti e passanti che attraversano il cuore della città. L'opera, ispirata alla storica ...