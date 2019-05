Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : arrivati in 57 : nuovo sbarco di Migranti a Lampedusa dove sono arrivati in 56 uomini e 1 donna. Sono tutti partiti dalla Libia e provengono dal Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh. Sea Watch:...

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 Migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Migranti - il nuovo business è quello del controllo delle frontiere : Il rapporto-denuncia dell'Arci al festival Sabir di lecce. L'Italia finanzia anche l'Accademia di polizia del Cairo

Nuovo piano di Trump sui Migranti : “Deve prevalere il merito sui legami familiari” : Pugno duro con i clandestini ma accoglienza degli stranieri qualificati, privilegiando il merito sui legami familiari: è la filosofia del Nuovo piano sull’immigrazione presentato oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, che mira a cambiare la narrativa di un’amministrazione ostile a tutti i migranti rassicurando così anche quel mondo economico che ha...

Migranti - Sea Watch : Restiamo in alto mare aspettando un porto sicuro - siamo di nuovo soli : Restano in alto mare, in attesa di un porto sicuro, i Migranti soccorsi ieri dalla Sea Watch. "Stamattina una motovedetta libica si è avvicinata alla nave e le ha intimato di allontanarsi. E nessuna delle altre autorità contattate si è dimostrata disponibile a dare indicazioni né a fornire un porto sicuro. siamo di nuovo soli", ha denunciato la Ong tedesca.

Migranti - nuovo naufragio al largo della Tunisia : almeno 70 morti : I Migranti di origine subsahariana sarebbero partiti dalla Libia ed il numero delle vittime potrebbe aumentare. Si trovavano su un barcone che si è capovolto

Migranti : Bartolo - 'Salvini trovi nuovo bersaglio - sua propaganda non attacca più' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finan

Migranti - La Mare Jonio attracca a Lampedusa. La nave sarà sequestrata. Nuovo allarme per barca in avaria : Un barcone con a bordo un centinaio di Migranti, tra cui donne e bambini, si troverebbe in difficoltà al largo della Libia. Lo rende noto Alarm Phone, che in un tweet scrive: 'Più di 100 vite a ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : in 20 su un barchino : Roberto Chifari Mini sbarco a Lampedusa. Ieri sera sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne Mini sbarco di Migranti a Lampedusa. Ieri sera, intorno alle 22,30, sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ...

Orlando chiama di nuovo i sindaci alla disobbedienza contro Salvini su Migranti e «zone rosse» : ... infatti le direttive assumerebbero «un forte valore circa un disegno che non è più o rischia di non essere più del singolo politico o della singola forza politica, ma dell'Esecutivo nel suo ...

Migranti : la Mare Jonio di nuovo davanti la Libia : La nave della Ong 'Mediterannea saving humans' è disponibile nell'aiuto di eventuali imbarcazioni con Migranti a bordo in difficoltà. Le condizioni meteo sono preoccupanti

Migranti : Orlando - 'Salvini indagato? Non si sottragga di nuovo a giudizio magistrati' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "L'Italia ha la fortuna di avere una Costituzione pensata e scritta da uomini e donne che avevano quale proprio faro la tutela dei diritti umani, dei diritti di tutti e di tutte di fronte alla violenza e alla prepotenza che a volte può venire anche dalle Istituzioni".