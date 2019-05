Mette una foto di Salvini su un pc della scuola | punito con nota su diario e la

L'inquietante Pathologic 2 è ufficialmente disponibile e ci Mette di fronte a una piaga letale in un thriller tutto da scoprire : Nato come remake e poi trasformatosi in un sequel che sa in realtà di reboot, Pathologic 2 segna il ritorno di un titolo e di un immaginario di culto che al di là dei problemi ha saputo affascinare tantissimi giocatori che erano alla ricerca di un'opera diversa dal solito, un thriller narrativo che si pone come una sorta di immersive sim all'interno di una città che sembra destinata a una distruzione impossibile da evitare.Oggi Pathologic 2 è ...

Bari - 12enne Mette sul pc di classe una foto di Salvini - il papà convocato a scuola : L'episodio accaduto alla scuola media Pascoli di Noicattaro. La convocazione urgente da parte del Consiglio di classe

Lionel Messi si Mette in gioco e lancia una linea di abbigliamento : Lionel Messi, Capitano del Barcellona e della Nazionale Argentina, con ben cinque palloni d’oro all’attivo, smette per un attimo i panni da giocatore e indossa quelli di imprenditore. Seguendo le orme di molti altri celebri sportivi, nei prossimi mesi dovrà dare prova di talento anche in un altro campo, quello della moda. A luglio infatti farà il debutto la sua linea di capi e accessori creata da MGO, società dal ...

Il finale di Whiskey Cavalier Mette i fan in bilico : un cliffhanger lascia una matassa ancora da sbrogliare - chi lo farà? : Il finale di Whiskey Cavalier è arrivato travolgendo e sconvolgendo i suoi fan. Come se la cancellazione a sorpresa dei giorni scorsi non bastasse, anche l'ultimo episodio della serie ABC con Lauren Cohan ha messo a serio rischio le coronarie di tutti coloro che hanno seguito questa prima stagione e che adesso devono fare i conti con una matassa ancora da sbrogliare e poche possibilità per farlo. La cancellazione ha spazzato via quasi tutte ...

Ultimo sMette di cantare per aiutare una fan - : Il cantautore romano Ultimo, durante la prima tappa romana del tour, smette di cantare per permettere ad una sua fan di essere soccorsa Erika Pomella Persone: Ultimo ?

Di Maio nega l'evidenza : "Nessuna lite in Cdm". Ma poi amMette : "Lega paranoica" : “Nessuno ha litigato ieri sera, clima sereno in Cdm. L’unica questione è che ci sono delle osservazioni dal Colle ed è giusto che nei prossimi giorni ci siano delle interlocuzioni con il capo dello Stato per risolvere tutti i dubbi”. Luigi Di Maio, ospite a Mattino Cinque, prova a stemperare le tensioni interne al governo, dopo lo scontro di ieri in Cdm sul decreto Sicurezza bis e sul ruolo del premier Giuseppe ...

Regione Umbria - la crisi è una farsa : Catiuscia Marini si diMette (di nuovo). Ma il consiglio dovrà votare ancora : Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell’oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla ...

LIVE Italia-Olanda 1-4 - Finale Europei Under17 in DIRETTA : Unuvar Mette l’ipoteca sul match! Azzurrini sfortunati : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio: gli Azzurrini vogliono la rivincita, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale ha vinto la seconda semiFinale contro la Spagna. Il Tallaght Stadium di Dublino adotterà un nuovo tricolore per una notte? L’Irlanda e l’Europa intera guarda con occhi interessati la sfida tra gli Azzurrini e la Nazionale ...

Salvini porta a Milano la destra sovranista e proMette : «Una tassa al 15% per tutti» : Il leader del Carroccio in piazza con i leader dell’ultradestra rassicura sulla tenuta del Governo: «La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche». Ma Di Maio lo attacca: «Dica a Le Pen di prendersi i migranti»...

Obiettivo Luna 2024 : la Missione Artemide scomMette sui privati : La Nasa ha preso sul serio la sfida del governo statunitense di anticipare di quattro anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Una richiesta ufficiale partita a fine marzo durante il quinto incontro del National Space Council in Alabama, e confermata pochi giorni fa da Trump con la proposta di un emendamento per concedere alla Nasa un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di dollari per l’anno ...

Ciao Darwin : concorrente comMette una gaffe. Bonolis senza parole : Ciao Darwin 8: Paolo Bonolis spiazzato dalla gaffe di un concorrente del Web Sfida molto sentita quella che vede il mondo del Web contro il mondo della Tv a Ciao Darwin 8 condotto come sempre da Paolo Bonolis e con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. Si sa che durante la prova della Macchina del Tempo le gaffe dei concorrenti siano all’ordine del giorno, ma questa sera si è forse toccato il fondo (in senso innocente, ...

Luna e oltre : la NASA scomMette sulle piccole imprese : Veicoli controllati da remoto e tecnologie per i pannelli solari sono tra i progetti che la NASA sta sviluppando attraverso il programma Small Business Innovation Research (Sbir). Lo scopo del programma – spiega Global Science – è creare tecnologie che possano aiutare l’uomo a vivere sulla Luna e su Marte, nei prossimi anni. L’ente spaziale americano, ha messo a disposizione una serie di premi per piccole imprese pari a 106 milioni ...

Non avevano nessuna colpa! Mette in macchina e uccide i figli - poi si suicida : È il giorno della festa della mamma quando Mandeep Singh, un 37enne di Fort Worth, carica i suoi figli in macchina in attesa di compiere il gesto fatale, l'uomo ha ucciso i suoi figli e poi ha bruciato i loro corpi. Subito dopo, si è tolto la vita. La tragedia ha avuto luogo nella Contea di Cooke, in Texas. Il piccolo Ajit Singh Birring ha solo quattro anni e la sua sorellina, Mehar Kaur, ne ha tre. Non è chiaro da quanto tempo meditasse ...

Ha bisogno di una nuova famiglia! La padrona sta male e Charly sMette di mangiare : Charly è un border collie di 6 anni: a causa di un drammatico evento, la sua mamma è ricoverata in ospedale e purtroppo non potrà più occuparsi di lui. "Adesso è al soccorso animali di Modena. Temiamo si lasci andare, ha disperatamente bisogno di trovare al più presto una famiglia in cui sentirsi nuovamente sereno e gioioso di vivere". Charly, fino a questo momento ha trascorso una vita felice. Viaggi, coccole, giochi: con la sua famiglia andava ...