MeToo | Weinstein darà 30 milioni di dollari alle sue accusatrici

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Harvey, il magnate del cinema accusato di molestie sessuali da diverse donne, ha raggiunto un accordo provvisorio di 44dicon le sue. In base all’intesa, 30diverrebbero corrisposti a chi lo accusa, tra cui ex dipendenti dellaCo., e 14diservirebbero per pagare le spese legali, come ha riferito The Wall Street Journal. «Per la prima volta, da ieri, abbiamo un accordo economico sostenuto d, dall’ufficio del procuratore generale di New York e dagli imputati», ha dichiarato l’avvocato Adam Harris, avvocato del co-fondatore di Miramax Bob, fratello di Harvey. Dall’ottobre 2017, decine di donne, tra cui le attrici Ashley Judd, Rose McGowan, Salma Hayek, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Uma Thurman e Paz de la Huerta, hanno dichiarato di essere state vittime di ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.