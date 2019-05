Meteo: nuova perturbazione in arrivo, temporali nel weekend

(Di venerdì 24 maggio 2019) Anche il prossimo, come tutti quelli di maggio, sarà caratterizzato da piogge e: unainfatti arriverà domani dal Nord Africa sulle regioni meridionali per poi risalire la penisola domenica. Oggi è atteso un peggioramento al nord, a partire da domani un fronte dal nor Africa porterà piogge esu isole e Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud entro domenica. Nel frattempo le temperature varieranno intorno ai valori normali, scendendo solo leggermente sotto la media durante le fasi di maltempo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...