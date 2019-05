Meteo | il potente tornado che ha devastato Jefferson City era almeno un EF-3 | “Sembrava

Meteo - potente tempesta di polvere inghiotte tutto in Texas : visibilità a zero e tanti incidenti [FOTO e VIDEO] : Forti venti, polvere e condizioni asciutte sono stati responsabili di numerosi incidenti intorno a Lubbock, città del nord del Texas, e hanno ostacolato i soccorsi dei vigili del fuoco. I venti di forte intensità hanno infatti sollevato la polvere, creando una tempesta di polvere che ha causato molti problemi di visibilità per gli automobilisti in viaggio nell’area. Nella gallery a corredo dell’articolo e nel video in fondo potete trovare le ...