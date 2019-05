Meteo | fine Maggio col botto | altre 2 violente ondate di maltempo entro fine mese | freddo

Meteo - ancora pioggia nel fine settimana : “Verso un’estate di possibili eventi estremi” : Sarà un weekend di piogge, quello che si apre domani, prima e soprattutto al Nord e poi, nel giorno delle elezioni europee e amministrative, al Centrosud e in misura minore al settentrione. E anche la prossima settimana partira’ molto instabile, con un impulso freddo che potrebbe giungere nei giorni a seguire. Per l’alta pressione, quindi, bisognera’ probabilmente attendere i primi di giugno. Intanto arrivano le prime ...

Meteo pazzo anche negli USA - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...

Meteo pazzo; le Alpi piene di neve sui passi a fine maggio : Su alcuni valichi ci sono fino a 24 metri di muro bianco. Allerta rifugi e malghe, il Giro d'Italia come in Himalaya. È la primavera più fredda da un secolo

Allerta Meteo Veneto : fine settimana con precipitazioni e rovesci : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14 di oggi: per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : freddo e maltempo almeno fino alla fine del mese di Maggio [DETTAGLI] : L’Italia si prepara a vivere l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di Maggio irriconoscibile. Sabato 18 e domenica 19 Maggio avremo ancora piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Maggio è stato già caratterizzato da due irruzioni d’aria artica nel Mediterraneo, l’ultima delle quali ha fatto ripiombare anche il Sud Italia in pieno inverno, con l’Etna completamente ricoperto ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni Meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

Meteo - l'estate esploderà a fine maggio : previsti fino a 40 gradi - colpa della bolla africana : Il maggio più freddo dal 1987 terminerà con un'ondata di caldo africano. Follie del Meteo, nell'era dei cambiamenti climatici. È ormai confermato che il...

Meteo - l'estate esploderà a fine maggio : previsti fino a 40 gradi - colpa della bolla africana : Il maggio più freddo dal 1987 terminerà con un'ondata di caldo africano. Follie del Meteo, nell'era dei cambiamenti climatici. È ormai confermato che il...

La svolta Meteo : arriva il caldo rovente. A fine maggio esplode bolla africana : fino a 40° : Dall’inverno all’estate senza passare per la primavera. Quella che si prospetta è una impennata improvvisa delle temperature che a fine mese porterà un caldo inaspettato con picchi di 40 gradi specialmente sulla Sicilia.Continua a leggere

Meteo - temperature fino a 40° alla fine di maggio : il giorno in cui salutiamo il freddo anomalo : Tutto pronto per un "ribaltone-Meteo". È ormai confermato che il primo caldo estivo arriverà nella parte finale del mese, con tanto sole e temperature fino a 40°C. C’è ancora da aspettare, però: le previsioni dei prossimi giorni registrano ancora persistenti condizioni di maltempo con piogge, tempor

Meteo shock in Messico : grandine come palle da tennis danneggia auto e finestre [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste si sono abbattute sullo stato di Nuevo León, nel Messico nordorientale, provocando inondazioni e grandinate shock che hanno distrutto le finestre delle case e i vetri delle automobili. In almeno 10 comuni dello stato è stata registrata grandine dalle dimensioni di palle da golf o tennis, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. La Protezione Civile di ...

Meteo - maltempo senza fine : interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini : Neve sull'arco alpino ma anche l'Appennino sarà imbiancato a 1.300 metri. Venti forti e pioggia per gran parte della settimana

Meteo - quaranta centimetri di neve nel Bellunese a fine aprile : Nevicate di aprile. Maltempo, ma anche inaspettate giornate di divertimento per chi non ha rinunciato alla montagna in primavera. Una perturbazione atlantica ha colpito soprattutto il Nord Est e le ...

Meteo - è fine aprile ma sembra autunno : sull'Italia irrompe il vortice freddo : L'afflusso di aria più fresca continuerà ad insistere anche in avvio di settimana: le temperature resteranno così ben al di...