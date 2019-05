Meteo | disastrose inondazioni in Oklahoma | case spazzate via dalle fondamenta o allagate

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’, colpite da decine di tornado e. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti,gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che l’area sia stata colpita da un terremoto, invece sono gli effetti devastanti di un tornado. In, oltre ai tornado, le tempeste stanno causandoche hanno distrutto almeno 5e costretto i residenti a lasciare le loro abitazioni. Almeno 8 persone hanno perso la vita in questa violenta ondata di maltempo. Il Serviziorologico Nazionale (NWS) ha previsto che il fiume Arkansas raggiungerà i 7 metri a Tulsa, sempre in ...

