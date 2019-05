Meteo | ancora pioggia nel fine settimana | “Verso un’estate di possibili eventi estremi”

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : ancora freddo e maltempo nelle prossime settimane - illusione d’Estate a inizio Giugno : Stiamo ormai per entrare nell’ultima settimana di un maggio che si è rivelato anomalo dal punto di vista Meteorologico sull’Italia. Diverse irruzioni artiche hanno, infatti, prodotto forte maltempo in diverse occasioni e temperature più fredde della media del periodo. Ieri, giovedì 23 maggio, Campobasso è stata imbiancata da una violenta grandinata e condizioni simili si sono verificate anche in Basilicata, Campania e Umbria. Nell’ultima settima ...

Meteo - il sole dura poco : nel weekend ancora pioggia : Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia. Previste anche grandinate. Il maltempo durerà almeno fino a mercoledì

Meteo - elezioni bagnate : nel weekend mezza Italia sott'acqua e da lunedì ancora fresco : Voto bagnato, voto fortunato? Vedremo per chi. Il weekend delle elezioni europee ed amministrative vedrà infatti mezza Italia colpita dal maltempo, a causa di un ciclone in rotta di collisione...

Meteo - ancora maltempo : sarà un weekend con mezza Italia sotto la pioggia : Tempo ancora prevalentemente soleggiato giovedì, ma già da domani torneranno pian piano i temporali. E nel prossimo weekend, fanno sapere gli esperti Meteo, un ciclone porterà ancora instabilità con piogge e temporali. Secondo le previsioni Meteo, tra sabato e domenica mezza Italia sarà sott’acqua. Un ciclone porterà ancora instabilità con pericolo piogge e locali temporali e, stando alle previsioni degli esperti de ilMeteo.it, sarà ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Veneto : ancora piogge e criticità per il livello dei fiumi : Sul Veneto persiste una circolazione ciclonica e permangono i piovaschi e condizioni generali di instabilità. La tendenza al diradamento nelle ore centrali di oggi. In particolare nei settori meridionali della pianura, convive con fenomeni ancora frequenti, a tratti diffusi sulle zone nord-orientali, localmente a carattere di rovescio o temporale. Ma già dal primo mattino di domani martedì 21 maggio sono probabili le precipitazioni a tratti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...

Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora instabilità nei prossimi giorni : “La regione continuerà ad essere interessata dall’afflusso di correnti umide ed instabili per diversi giorni“: lo prevede l’Agenzia Arpa Friuli Venezia Giulia. Oggi “cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse, da abbondanti a intense specie verso le Prealpi. Probabili temporali con piogge localmente più consistenti. Soffierà vento moderato da sud o sudovest, anche in quota.” Per le prossime 24 ore ...

Previsioni Meteo prossimi giorni : ancora instabile con diversi temporali - ma piu' mite : Stabilità atmosferica ancora lontana per la nostra penisola, interessata da frequenti perturbazioni in questo Maggio insolitamente fresco e piovoso. Anche la nuova settimana sarà caratterizzata...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità arancione : Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’Allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L’Allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile ...

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo - l’inverno di Maggio continua : weekend di maltempo in tutt’Italia - ancora più freddo la prossima settimana : Meteo – continua l’inverno di questo Maggio più che pazzo sull’Italia: potrebbe concludersi con le anomalie negative mensili più importanti di sempre in Italia da quando esistono i rilevamenti Meteorologici. E stiamo vivendo l’ennesimo weekend di questa Primavera dai connotati tipicamente invernali: sta piovendo su gran parte d’Italia, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. In pieno ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...