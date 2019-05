ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Alexha parlato ai microfoni di Sky Sport De Laurentiis compie 70 anni, che auguri gli fai? «Gli facciamo tutti quanti gli auguri per questo compleanno, il presidente rappresenta una figura molto importante per noi E’ un punto di riferimento ora e lo sarà per le stagioni a venire. E’ sempre importante avere lui e lo staff vicini» Quanto è stato importante anche? «ci ha, ha subitoun’impronta diversa alla squadra che veniva da un ciclo ben definito. Averlo anche il prossimo anno sarà importante per mantenere continuità, seguiremo i suoi consigli per disputare un campionato migliore, anche se quest’anno comunque è stato positivo» Quanto è difficile trovare le motivazioni per la sfida di Bologna? «Fin qui, in questo finale, le abbiamo sempre trovate. Bisogna continuare così, gara per gara. Continueremo a dare tutto, ne va ...

napolista : #Meret a Sky: «Ancelotti ci ha dato tanto. Avrei evitato l’errore su #Lacazette» Il portiere azzurro a radio Kiss K… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Meret ai microfoni di #Sky elogia #Ancelotti e si dice pronto per l'Europeo Under21 - SiamoPartenopei : Meret a Sky: 'Annata positiva, conferma Ancelotti importante per crescere! Quella punizione di Lacazette... -