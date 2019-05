Melanoma | sempre più rischi tra i giovani | il 40% non usa mai la crema solare

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Pina Francone Il ministero della Salute lancia la campagna di informazione e prevenzione "#soleconamore" della Fonazione AIOM: il 20% dei tumori cutanei è tra gli under 40 Lanon è considerata cool e allora quattrosu dieci non se la spalmano mai quando sono in spiaggia, piscina, montagna (insomma, ovunque) belli spaparanzati al sole. Con il triste risultato che il 20% dei casi diinteressa, oggigiorno, proprio gli under 40. Che, come detto, poco amano proteggersi con la. Perché, appunto, a par loro "non fa figo". Già, iignorano le regole fondamentali per esporsi al sole in modo sicuro. I raggi ultravioletti sono il principale fattore dio per il, il tumore della pelle più aggressivo e in costante crescita soprattutto fra i: il 20% dei nuovi casi è riscontrato in pazienti fra i 15 e i 39 anni. Ma quasi il ...

