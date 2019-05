Medicina | Msf | fumetti e illustrazioni per raccontare le malattie nel mondo

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Per essere capita, una malattia può anche essere illustrata. Da questa convinzione è nata #epidemiacreativa, un progetto di Medici Senza Frontiere (Msf) e della Scuola Internazionale di Comics di Roma per sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso, sulle principaliche mettono a rischio la vita di milioni di persone nei paesi dove opera l’organizzazione. A prendere carta e penna, o mouse e tastiera, sono stati gli studenti del III anno del corso di Illustrazione, chiamati a spiegare con un’immaginecome morbillo, meningite, Ebola, malaria, Hiv e la tubercolosi. Il risultato finale sono 6 cartoline, una per ciascuna malattia, che saranno condivise sui social network per scatenare una #epidemiacreativa, mentre offline l’appuntamento è per il fine settimana all’Arf, il Festival del Fumetto di Roma dal 24 al 26 maggio, dove i lavori saranno ...

