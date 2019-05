May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit Oggi il primo ministro potrebbe

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) La premier britannica Theresa Maydimettersi già, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la. Il "withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovosull'accordo da lei negoziato con Bruxelles, che intendeva portare in parlamento il prossimo tre giugno. La mossa arriva dopo le dimissioni di Andrea Leadsom da Commons Leader, in pratica daper i Rapporti con il parlamento, un colpo durissimo per May,fortedai deputati del suo partito Tory che ne chiedono le dimissioni. Leadsom, che è tra i candidati alla successione di May, è stata sostituita dalsegretario Mel Stride.Theresa May, ...

