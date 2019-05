Matteo Salvini sfida il Vaticano | bacia il rosario in piazza | Sapete cosa mi dicono

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere

Elezioni Europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?

Matteo Salvini : Se gli italiani mi votano - i porti chiusi dall’Italia li porto in tutta Europa! : "In Europa entrerà solo chi ha il permesso, gli altri torneranno a casa: se gli italiani mi danno la forza i porti chiusi dall'Italia li porto in tutta Europa": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le politiche di cui si farà carico il suo partito in vista del voto del prossimo 26 maggio.

Matteo Salvini - durissima replica a Luigi di Maio ad Agorà : "Le mie sono stronz***?" : La risposta agli insulti di Luigi Di Maio arriva la mattina successiva, nel corso di un'intervista ad Agorà. A rispondere è Matteo Salvini. Alla vigilia, il grillino aveva bollato come "stronz***" la sua proposta di rivedere l'abuso d'ufficio. Parole inaccettabili alle quali il ministro dell'Interno

Otto e Mezzo - Matteo Salvini e la religione : cosa tira fuori dalla tasca - Lilli Gruber di sasso : A Matteo Salvini va riconosciuto un grande autocontrollo. In collegamento con Otto e Mezzo nella puntata di giovedì 23 maggio in onda su La7, ha ribattuto punto per punto a tutti gli attacchi della conduttrice, sempre più palesemente schierata (tanto da aver chiuso rinfacciando al ministro dell'Inte

Otto e Mezzo - Matteo Salvini picchia durissimo sugli immigrati davanti a Lilli Gruber : Matteo Salvini vs Lilli Gruber parte due. A Otto e Mezzo di giovedì 23 maggio, in collegamento, il ministro dell'Interno. La conduttrice azzanna subito sul mazzo di fiori che non le è mai stato portato dopo il litigio di un paio di settimane fa. Dunque, si passa ai contenuti. E Salvini picchia duro.

Otto e Mezzo - sfregio di Lilli Gruber a Matteo Salvini : "Le sue sono promesse farlocche" : "Il famoso mazzo di fiori di scuse che mi aveva promesso non è mai arrivato: se tutte le promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori". Lilli Gruber è spietata con Matteo Salvini, in collegamento da Milano a Otto e Mezzo del 23 magg

PiazzaPulita - Corrado Formigli e l'attacco a Matteo Salvini dopo l'intervista a Di Maio : La sfida di Corrado Formigli a Matteo Salvini continua su Twitter. Al centro sempre il fatto che il leader della Lega, ormai da tempo, rifiuti l'ospitata a PiazzaPulita, il programma del giovedì sera su La7. E nell'ultima puntata del programma condotto da Formigli, ospite in studio c'era Luigi Di Ma

Matteo Salvini - per Repubblica i suoi elettori sono degli zoticoni : roba da ridere : Immaginate le pacche sulle spalle per il compiacimento che si sono dati a Repubblica quando è arrivato l'ultimo sondaggio che analizza l'elettorato della Lega. Dai numeri della Emg Acqua pubblicati proprio sul quotidiano di largo Fochetti emerge che, citiamo testualmente il quotidiano fondato da Eug

Augusto Minzolini - il sospetto su Matteo Salvini e la crisi di governo : crisi di governo? Ma anche no. Gli orizzonti della maggioranza gialloverde vengono analizzati da Augusto Minzolini in un retroscena pubblicato su Il Giornale. Interessante la tesi del giornalista, che dipinge Matteo Salvini e Luigi Di Maio come "i manipolatori che hanno condizionato il voto". L'assu

Abuso d’ufficio - Luigi Di Maio conferma la crisi : Prima io e Matteo Salvini parlavamo di più : Matteo Salvini ha annunciato di voler "rivedere la norma sul reato d'Abuso d'ufficio" e di essere "d'accordo con Conte". Luigi Di Maio ha accolto "con piacere" la "marcia indietro" del leader della Lega sull'argomento, poi ha aggiunto: "Prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo solo ai Consigli dei ministri, tutto è cambiato dal caso Siri".

Il libro di Matteo Salvini edito da Altaforte è un flop : La copertina del libro (foto dal sito web di Altaforte edizioni) Il libro Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio scritto dalla giornalista Chiara Giannini e pubblicato da Altaforte, la casa editrice vicina al movimento di estrema destra CasaPound finita al centro delle polemiche in occasione del Salone del libro, per ora non sta avendo un grande successo. A distanza di due settimane dalla pubblicazione, il volume è sceso dalla terza ...

Tornerà subito in classe! Matteo Salvini incontra la professoressa sospesa a Palermo : Sarà revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti che hanno accostato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato in prefettura la docente insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Alessandro Di Battista - valanga di fango su Matteo Salvini : "Dice stupidaggini ed è ingrassato come Renzi" : Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d'ufficio, "l'ennesima stupidaggine", dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono "chiacchiere da bar", accusa. "Il