Matteo Salvini e Luigi Di Maio | l' indiscrezione sulla crisi di governo | Su cosa

Matteo Salvini a CorriereLive : «Se vinciamo noi la Tav si fa» : Il ministro dagli studi di Milano: «Se la Lega prende tanti voti significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono. Il mio avversario è il Pd, sono contentissimo se il M5S andrà bene. Non mi lascio con Di Maio, ma certo bisogna essere in due...»

Matteo Salvini - sondaggio Diamanti : "Effetto ultimo minuto - voto alle europee ribaltato. Rischia la Lega" : C'è una grossa incognita che pesa sul voto di domenica alle elezioni europee e che può stravolgere gli equilibri di Strasburgo e Bruxelles: è la quota di elettori indecisi. Come sottolinea un sondaggio Demos di Repubblica, fino a 2 settimane dal voto addirittura 2 elettori su 3 affermavano di non sa

Giancarlo Giorgetti - i governatori del Nord sono con lui. E se Matteo Salvini va sotto il 30 per cento... : C'è tensione non solo nel governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma anche all'interno della Lega stessa dove c'è trepidazione per il risultato che il Carroccio otterrà alle elezioni europee. Se Salvini arriverà al 30 per cento il suo sarà soprattutto un successo personale, una vittoria piena. Se

La nonnina 90enne chiama il 118 per farsi portare da Matteo Salvini : Donna di 90 anni ha raggiunto il ministro dell’Interno a Gioia del Colle per regalargli il suo crocifisso. Tra striscioni e manifestazioni contro la visita di Matteo Salvini in Puglia, c'è anche chi ha fatto di tutto pur di vederlo e incontrarlo. Si tratta di Maria, un'anziana donna di 90 anni circa che ha chiamato il 118 per farsi accompagnare a Gioia del Colle (un Comune in provincia di Bari) per incontrare proprio il ministro ...

Matteo Salvini fa marcia indietro : “Pronto a parlare con Merkel e Macron” dichiara a RTL : Matteo Salvini leader del Carroccio dichiara a RTL di essere pronto a parlare con Merkel e Macron Se serve io ragiono anche con la Merkel e con Macron. Io devo difendere il diritto al lavoro e alla vita degli italiani. Non posso dire con questi sì, con questo no. Ovviamente l’Europache voglio cambiare è quella dei Macron e … Continue reading Matteo Salvini fa marcia indietro: “Pronto a parlare con Merkel e Macron” ...

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Matteo Salvini sfida il Vaticano - bacia il rosario in piazza : "Sapete cosa mi dicono preti e suore?" : Non bada alle polemiche Matteo Salvini. Lui il rosario lo bacia e sa dà fastidio a qualcuno, amen. Così al comizio di Galliate (in provincia di Novara) il leader della Lega è tornato sul caso scoppiato al suo evento in Duomo a Milano: "Mi criticano perché bacio il rosario quando me lo regalano ma io

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere

Elezioni Europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?

Matteo Salvini : Se gli italiani mi votano - i porti chiusi dall’Italia li porto in tutta Europa! : "In Europa entrerà solo chi ha il permesso, gli altri torneranno a casa: se gli italiani mi danno la forza i porti chiusi dall'Italia li porto in tutta Europa": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le politiche di cui si farà carico il suo partito in vista del voto del prossimo 26 maggio.

Matteo Salvini - durissima replica a Luigi di Maio ad Agorà : "Le mie sono stronz***?" : La risposta agli insulti di Luigi Di Maio arriva la mattina successiva, nel corso di un'intervista ad Agorà. A rispondere è Matteo Salvini. Alla vigilia, il grillino aveva bollato come "stronz***" la sua proposta di rivedere l'abuso d'ufficio. Parole inaccettabili alle quali il ministro dell'Interno