Marcello Lippi torna ct della Cina | obiettivo Qatar 2022

(Di venerdì 24 maggio 2019) A volte rino.c'era gia' stato sulla panchinaNazionale cinese, lasciata quattro mesi fa dopo l'eliminazione ai quarti in Coppa d'Asia. Ora vi ricon l'obbiettivo di portare il dragone ai Mondialiin. L'annuncio e' stato dato dalla CFA, la Federcalcio cinese, con cui il tecnico viareggino non aveva mai interrotto i rapporti, essendo ancora dtnazionale cinese. Il contratto e' di un anno, per il prolungamento si vedra' in base ai risultati.ha allenato ladal 2016, guidandola per 31 incontri, l'ultimo dei quali appunto pochi mesi fa, poi la squadra e' stata affidata a Fabio Cannavaro, che e' anche allenatore del Guangzhou Evergrande, club del quale peraltro lo stessoe' stato la guida per alcuni anni, vincendo tutto quel che poteva, scudetti, Champions asiatica e trofei vari.Da qualche giorno Cannavaro ha rinunciato a ...

