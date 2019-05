Marcello Lippi è di nuovo l’allenatore della nazionale cinese di calcio

Marcello Lippi : 'La Juve ha affrontato l'Ajax senza il Ronaldo della difesa' : La Champions League è ormai giunta alle semifinali e ieri sera al Camp Nou è andata in scena Barcellona-Liverpool, terminata sul 3-0, grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi, che ha riacceso l'eterno confronto con Cristiano Ronaldo . Marcello Lippi , nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di CR7, della Pulce, ed ha raccontato cosa manca alla Juve ntus per vincere la coppa dalle grandi orecchie. L'eterno confronto tra ...

Marcello Lippi a tutto campo : Gattuso - Conte - Allegri - la Cina e il confronto Messi-Ronaldo : Marcello Lippi , a margine della presentazione della “ Lippi Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole. Gattuso , Conte E Allegri – “Mando un abbraccio forte a Gattuso e gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso. Conte ? ...

Marcello Lippi subentra a Fabio Cannavaro : allenerà la Cina : Due italiani di successo protagonisti in Cina . Fabio Cannavaro lascia la Nazionale cinese e rimane allenatore del Guangzhou Evergrande. “Il

Marcello Lippi : “Il sesso prima delle partite? È un tabù. Ce lo facevano fare solo una volta alla settimana” : “Il sesso prima delle partite? E’ un tabù. Una volta gli allenatori ci dicevano che bisognava farlo una volta alla settimana, non subito dopo la partita, perché bisognava recuperare, ma neanche troppo vicino alla partita dopo”. Parola di Marcello Lippi . L’allenatore che ha portato la Nazionale italiana a diventare campione del mondo nel 2006 si è raccontato ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2, dove ha parlato anche ...

Marcello Lippi si racconta : tra Cina - Mondiale 2006 - Juve - sesso prima delle partite e omosessualità : L’esperienza in Cina e i tanti ricordi di una gloriosa carriera, ma anche l’attualità, dai colleghi più giovani al futuro della Nazionale sotto la guida di Mancini. Ospite de “I lunatici” su Radio2, Marcello Lippi si racconta, a partire dal suo recente passato a Pechino. Ecco le sue parole. ESPERIENZA IN Cina – “Si sta bene, i cinesi sono un po’ curiosi ma si vive bene. Per mettersi al passo con i ...