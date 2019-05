Maltempo Friuli Venezia Giulia | confermata la reattività nella gestione delle emergenze

Maltempo Friuli Venezia Giulia : entro giugno al via i lavori per il Ponte San Martino a Ovaro : Una giornata che è una pietra miliare nella ricostruzione post Maltempo e che apre la fase operativa del piano di interventi con il via libera al cantiere per il rifacimento del Ponte San Martino di Ovaro, luogo simbolo delle alluvioni di fine ottobre. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile ha presieduto oggi la Conferenza dei servizi per raccogliere tutti i pareri ed autorizzazioni relativi al progetto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - la Regione : “Con l’ok per Pordenone via a interventi Nocello” : Pordenone e i Comuni interessati dai danni causati dal Maltempo nell’area del Noncello possono approvare le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte con la Regione per avviare i lavori di ripristino. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando la necessita’ di rispettare l’iter procedurale per l’avvio di lavori pubblici legati ...

Maltempo e neve in Friuli Venezia Giulia : oggi pericolo valanghe “marcato” : Secondo quanto rileva il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia, “Domenica in quota sono caduti dai 40 ai 60 cm di nuova neve. La nuova neve è stata fortemente rimaneggiata dal vento che ha creato accumuli sulle forcelle, nelle conche e nei canaloni. La nuova neve ha legato abbastanza bene con la neve preesistente. Sulle Alpi Carniche occidentali e sul Canin il pericolo è 3 (marcato). Sopra i 1800-1900 m sui pendii molto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “A breve bando per ristoro danni a privati” : Entro il 3 maggio sarà pubblicato il bando rivolto ai privati per il ristoro dei danni causati dal Maltempo dello scorso ottobre. Lo ha annunciato oggi a Palmanova il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nell’ambito dell’attivita’ del Commissario delegato presso la Protezione civile per l’emergenza Maltempo. I fondi – spiega una nota della Regione – rientrano ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : convenzione Regione-Cciaa per ristoro danni alle imprese : La Regione Friuli Venezia Giulia stipulerà a breve una convenzione con le Camere di commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia per definire le modalità con cui raccoglieranno e istruiranno le istanze delle imprese colpite dal Maltempo. Questo l’esito dell’incontro tra la Regione, rappresentata dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, e i vertici delle Camere di commercio che si è tenuto oggi a Udine. I fondi ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La strada di accesso a Sella Nevea è stata messa in sicurezza” : La strada provinciale di accesso a Sella Nevea, in provincia di Udine, lungo la Val Raccolana è stata messa in sicurezza. Lo ha annunciato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti. “I danni provocati da eventi alluvionali – si legge in una nota – hanno richiesto la sistemazione e il ripristino del muro di un tornante, con la collocazione di pali anti-franamento, mediante intervento urgente. ...

Maltempo Friuli : pronti 200mila euro per il ristoro dei danni subiti dal Noncello : Per il ristoro dei danni subiti dal fiume Noncello a seguito del Maltempo dello scorso ottobre sono pronte risorse pari a 200mila euro. L’importo sarà autorizzato a breve dalla Protezione civile e messo a disposizione del Comune di Pordenone in delegazione amministrativa. Lo comunica in una nota la Regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando che lo ha reso noto, durante il question time odierno, l’assessore alla Protezione civile, ...

Maltempo : Regione Friuli Venezia Giulia e professionisti insieme per accelerare i tempi delle opere : La Regione Regione Friuli Venezia Giulia stringe un’alleanza con gli ordini professionali per accelerare i tempi di progettazione delle opere inserite nel piano straordinario per l’emergenza Maltempo. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile ha incontrato stamattina a Palmanova, nella sede della Pc regionale, assieme al direttore Amedeo Aristei, i rappresentanti degli ordini di architetti, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : imminente il bando della Protezione Civile per danni a privati e aziende : Sarà pubblicato a giorni un bando da parte del Dipartimento nazionale di Protezione Civile che definirà i criteri per le istruttorie che potranno presentare privati e aziende con unità immobiliari distrutte o danneggiate dal Maltempo dello scorso ottobre: lo ha reso noto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile nel corso dell’incontro odierno, alla presenza anche degli assessori alle Attività produttive ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : contributi fino a 100mila euro per i Comuni : La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha stabilito di ampliare la platea di aventi diritto ad accedere al fondo ristoro accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, modificando il relativo regolamento come proposto dall’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. A seguito degli interventi normativi, si legge in un Comunicato della Regione, potranno usufruire di contributi fino a un massimo di 100mila euro, ...