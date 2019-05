Maltempo | al via la vendita dei prodotti agricoli ‘sopravvissuti’

Maltempo Friuli Venezia Giulia : entro giugno al via i lavori per il Ponte San Martino a Ovaro : Una giornata che è una pietra miliare nella ricostruzione post Maltempo e che apre la fase operativa del piano di interventi con il via libera al cantiere per il rifacimento del Ponte San Martino di Ovaro, luogo simbolo delle alluvioni di fine ottobre. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile ha presieduto oggi la Conferenza dei servizi per raccogliere tutti i pareri ed autorizzazioni relativi al progetto ...

Giro d’Italia 2019 - aperto il Passo Gavia! La tappa passerà salvo Maltempo : discesa rovinata - ghiaccio nel tunnel e muri di neve : Ultimissime novità sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, quella in programma da martedì 28 maggio: la Lovere-Ponte di Legno è stata ufficializzata con la scalata del Passo Gavia. La riunione tecnica convocata in Questura a Brescia ha infatti dato il via libera al transito sul Passo Gavia in occasione della frazione regina della Corsa Rosa, salvo maltempo nei prossimi giorni (le previsioni meteo annunciano delle nevicate ...

Maltempo Bologna : cadono calcinacci da viadotto dell’autostrada A14 : Questa mattina alcuni calcinacci si sono staccati dal viadotto dell’autostrada A14 che sovrasta via Bencivenni, zona Borgo Panigale, non distante dall’aeroporto Marconi di Bologna. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’infrastruttura, e la Polizia Locale, che ha chiuso al traffico un tratto di via Bencivenni. Il crollo non ha provocato feriti. L'articolo Maltempo Bologna: cadono calcinacci da viadotto ...

Maltempo : l’Anas rinvia i lavori sulla pavimentazione A2 a Cosenza : A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Calabria in questi giorni, i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, saranno avviati a partire da lunedi’ 20 maggio 2019. A partire da lunedì e fino al 22 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:30 e le ore 06:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in uscita allo ...

Maltempo Ravenna : situazione in via di miglioramento - domani scuole aperte : Al termine di una nottata nel corso della quale è proceduto senza sosta il monitoraggio dei fiumi, interessati da importanti piene, da parte della Polizia locale, delle forze dell’ordine, dei tecnici di tutti gli enti preposti, del personale dell’Agenzia regionale di protezione civile e del Comune, dei volontari, a Ravenna si è riscontrata una situazione in progressivo miglioramento. Tra le altre sono state controllate le località di Borgo Sisa, ...

Maltempo Emilia-Romagna : la circolazione ferroviaria torna alla normalità : La circolazione ferroviaria in Emilia–Romagna è tornata alla normalità, dopo la sospensione della tratta tra Cesena e Faenza, ripristinata ieri era alle 19, per la rottura dell’argine dei fiumi Savio e Montone. Oggi non si registrano particolari criticità: tutte le linee sono attive e non si rilevano variazioni di velocità dei convogli. Situazione regolare ma continuamente monitorata dai centri operativi coordinati da Rfi insieme ...

Maltempo Puglia : al via l’istruttoria per la richiesta dello stato di calamità : L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio. A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del ...

Maltempo - esonda il fiume Savio : interrotta la linea ferroviaria : Questa primavera ha sempre più il sapore dell'autunno. Il Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia sta creando diversi problemi. In Emilia Romagna, per esempio, ha causato l'esondazione del fiume Savio nella provincia di Forlì-Cesena comportando l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini. I treni a lunga percorrenza sono stati dirottati su Ravenna, con allungamento dei tempi fino a 90 minuti.Rovesci e temporali ...

Emergenza Maltempo in Romagna : crolla briglia fluviale a Verucchio (Rimini) : Le abbondanti piogge che persistono sulla Romagna stanno creando danni e disagi anche nella provincia di Rimini. Attorno alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo Modena - allerta piena Secchia e Panaro. Interrotta linea ferroviaria Bologna-Rimini : allerta Maltempo nel Modenese dove preoccupa la piena dei fiumi Secchia e Panaro e del torrente Tiepido. Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Imposto inoltre il divieto di transito su diversi ponti. Interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Forlì e Cesena.Continua a leggere

