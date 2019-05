M5s | Casaleggio | “Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo | ma la marcia

Conflitto d'interessi : ribelli M5s e opposizioni pronti a emendamento anti-Casaleggio : Davide Casaleggio finisce al centro delle polemiche parlamentari alla vigilia dell’approdo della legge sul Conflitto di interessi in commissione a Montecitorio. A meno di due settimane dal voto delle Europee, il Movimento 5 Stelle rispolvera un suo cavallo di battaglia, ma il provvedimento è delicato anche per gli stessi pentastellati, che hanno preso la rincorsa sul sentiero accidentato dalla maggioranza.Già martedì ...

Conflitto d’interessi - Fattori (M5s) : “Valga anche per Davide Casaleggio - è il fondatore del nuovo movimento con Di Maio” : “La legge sul Conflitto d’interessi voluta dal M5s? Bisogna affrontare la questione non solo per chi ha giornali, ma anche per chi detiene piattaforme web. Noi abbiamo una piattaforma che decide le sorti del Parlamento, detenuta da una Srl privata. Questo Conflitto bisogna risolverlo, è una cosa seria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Elena ...

Conflitto d’interessi - il M5s mira ai ricchi Fi : “E Casaleggio?” : Conflitto di interessi, lobby, incompatibilità dei parlamentari: ecco la vera reazione del Movimento 5 stelle al decreto sicurezza bis lanciato in questi giorni da Matteo Salvini. Tre proposte che martedì - annuncia Luigi Di Maio - arriveranno sul tavolo della commissione Affari costituzionali della Camera, presieduta dal M5S Giuseppe Brescia, e co...

Come funziona Rousseau e quanto paga il M5s di tasse all’anno. Parla Casaleggio : Come funziona Rousseau e quanto paga il M5S di tasse all’anno. Parla Casaleggio Rousseau utilizza tecnologie all’avanguardia, paga le tasse e non riceve finanziamenti pubblici. Parola di Davide Casaleggio, presidente della piattaforma del Movimento Cinque Stelle e dell’azienda di famiglia, la Casaleggio Associati, fondata dal papà Gianroberto. In un post pubblicato sul Blog delle Stelle, l’erede del fondatore del ...

Il M5s tifa Assange - ma cosa succede se qualcuno rivela i segreti della Casaleggio? : Roma. Il primo governo, ovviamente dopo la Russia, a reagire in maniera indignata all’arresto di Julian Assange è stato quello italiano. Soprattutto per iniziativa dei suoi esponenti a 5 stelle. Dopo il blitz di Scotland Yard che, al termine di sette anni di asilo concessi dal governo di Quito, ha t

Europee - con FdI il sociologo Francesco Alberoni : “Non mi fido di M5s - nato da deliri di Casaleggio e da demagogia di Grillo” : “Il Movimento è guidato da una srl. Non mi sono mai fidato del M5s, ma l’ho sempre studiato. Casaleggio era un genio visionario, ma ha dedicato i suoi studi alla manipolazione del web. Grillo è un demagogo, e insieme sono riusciti a creare grande consenso”. Lo ha detto il sociologo Francesco Alberoni, 89 anni, a Milano, nel corso della conferenza stampa in cui la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha ufficializzato la ...

M5s - Casaleggio contro multa del Garante a piattaforma Rousseau : Il figlio del fondatore del Movimento ha definto la sanzione da 50mila euro un 'attacco politico', soprattutto perché a capo dell'Authority c'è Antonello Soro: 'un ex capogruppo del Pd

Sum03 - sul palco di Ivrea il futuro immaginato da Casaleggio. In platea il presente M5s : “Segnare le differenze con la Lega” : Sul palco il futuro come lo avrebbe immaginato Gianroberto Casaleggio, o almeno così come il figlio Davide prova a raccontarlo: l’innovazione tecnologica, il sistema blockchain per la verifica delle operazioni in rete e pure il dialogo con quella parte della Chiesa che accetta il rispetto delle diversità. In platea il presente del Movimento 5 stelle: i parlamentari, mai così pochi, con i volti tesi di chi si prepara a una campagna elettorale per ...

M5s - l’accusa di Biondo e Canestrari : “Su Rousseau sospetti di elusione fiscale. Casaleggio? Il più grande lobbista d’Italia” : Nicola Biondo, ex capo della comunicazione del M5S e Marco Canestrari, ex dipendente della ‘Casaleggio Associati’ hanno presentato alla Camera dei Deputati, assieme a Walter Rizzetto, il libro ‘il sistema Casaleggio‘. I due autori accusano il figlio del di Gianroberto Casaleggio di conflitto d’interessi e paventano anche una “gigantesca elusione fiscale” attraverso “il contributo per il ...

M5s - Casaleggio in procura per denunciare profili clone. Nove gli esclusi dalle europarlamentarie dopo le verifiche : Politica Sicilia, alle europarlamentarie M5S è l'ora delle delazioni: due esclusi di EMANUELE LAURIA e CLAUDIO REALE Disco rosso anche per la 57enne napoletana Daniela Rocco, per l'abruzzese Ubaldo ...

Europarlamentarie M5s - Casaleggio denuncia in Procura i profili falsi su Rousseau : Davide Casaleggio in Procura per il caso degli account falsi sulla piattaforma Rousseau per le Europarlamentarie del M5S. "La denuncia di Davide Casaleggio" sui casi di clonazione di alcuni profili degli iscritti "dimostra che il nostro sistema ha funzionato", ha commentato uno dei responsabili dell'associazione Rousseau, Enrica Sabatini.Continua a leggere

M5s - i giudici smontano la piattaforma Rousseau : "Voto manipolabile". Come barano Di Maio e Casaleggio : Che la piattaforma Rousseau fosse una pagliacciata era noto. Ora la certificazione arriva anche dal Garante della Privacy, secondo cui "la piattaforma Rousseau non gode delle proprietà richieste a un sistema di e-voting". Per capirsi, il sistema usato dal M5s per garantire la fantomatica democrazia

M5s - manipolabile il voto su Rousseau : Garante Privacy multa l'associazione di Casaleggio : "Non garantita né la segretezza né la sicurezza del voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau". Per l'autorità che...

M5s - “iscritta a mia insaputa da medico”. Casaleggio va in procura per denunciare presenza di profili sospetti su Rousseau : Una donna sostiene di essere stata iscritta a sua insaputa sulla piattaforma Rousseau da parte di un medico del Casertano che, stando al racconto della donna, ha usato le sue generalità per raccogliere più voti alle scorse parlamentarie M5s, quelle per le politiche 2018. Per questo il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, si è presentato questa mattina in procura a Roma per denunciare la presenza ...