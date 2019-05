Lunga vita al nuovo sistema operativo Huawei Hongmeng | scadenza fissata nel 2029

Camminare a passo spedito alLunga la vita di oltre 10 anni : Siete tra quelli che quando camminano lasciate sempre dietro il gruppo, grazie al vostro passo spedito? Allora per voi, camminatori veloci, una bella notizia: la vostra aspettativa di vita è più lunga rispetto a chi invece ha un'andatura più lenta. A prescindere dal vostro peso. A stabilire per la prima volta una correlazione fra la velocità della camminata e l'aspettativa di vita è stato uno studio condotto ...

Uscire con le migliori amiche ti fa stare bene - e ti alLunga la vita : Lo hanno dimostrato moltissime ricerche che l’amicizia fa bene, ma non tutti gli amici sono uguali, perché solo quelli veri – di cui ci si può sempre fidare – fanno la differenza. Le persone, come le migliori amiche, che ci aiutano a vivere meglio, non sono semplici conoscenze virtuali, ma individui in carne e ossa, con cui ridere, piangere, scherzare, dialogare e soprattutto da abbracciare. Il contatto fisico non è infatti ...

L' elisir di Lunga vita è abruzzese e si chiama "sdijuno" : Lo “sdijuno”, il pranzo abbondante delle 11 del mattino, tipico della tradizione rurale abruzzese, è uno dei segreti di lunga vita. A dirlo sono i ricercatori dell’Università di Teramo, che hanno concluso lo studio “Centenari”, sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche metaboliche della popolazione abruzzese tra i novanta e i cento anni.In totale sono 150 i Comuni della Regione con un ...

L’italiano è goloso - fuma e non fa sport… ma ha Lunga vita… : Ci preoccupiamo per l’avanzare inesorabile dell’inquinamento, del cibo spazzatura e delle nostra cattive abitudini e stili di vita. Ma nonostante tutto continuiamo così: mangiamo male, fumiamo e addio all’attività fisica perchè è sempre meglio un aperitivo con gli amici o starsene buttati sul divano a mangiare cibo spazzature che però ci rende tanto felici (sensi di colpa finali a parte). Il pensiero potrebbe essere ...

Michelin “CHECK&GO” – Come alLungare la vita dei pneumatici? Ce lo dice direttamente il produttore : Michelin ‘Check&Go’ è un innovativo tour itinerante che farà tappa nelle principali città e in pochi istanti consentirà la verifica del battistrada tramite tecnologia laser L’innovazione al servizio della mobilità sostenibile è sempre stata parte della strategia del gruppo Michelin, da sempre impegnato nella riduzione dell’impronta di carbonio e dell’impatto sulle risorse globali dei propri prodotti e servizi, per offrire ...

Olio extravergine d’oliva : l’elisir di Lunga vita che protegge dai tumori intestinali : L’Olio extravergine d’oliva è il migliore alleato per la salute, una vera e propria medicina naturale in grado di prevenire e curare numerose e serie patologie. Il binomio nutrizione e salute è in questi giorni al centro dell’incontro promosso a TuttoFood nello stand dii Italia Olivicola, visitato anche dal premier Giuseppe Conte, al quale ha partecipato Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina dell’Università di Bari e ...

Lunga vita all’Europa : Da qualche anno nel Vecchio continente si aggirerebbe un nuovo spettro che nulla ha a che fare con quello descritto da Carlo Marx alla metà del 1800. Questa minaccia si chiama Europa secondo l’ossessionata narrazione sovranista ricorrente in tanti Paesi, compreso il nostro.Ma è davvero così? A nostro modo di vedere si tratta di una delle tante fake news che fanno gli interessi soprattutto di chi vede in ...

[L'intervista] Gino Paoli : "La mia Lunga storia d'amore con la vita e la morte. De André e Tenco? Non se ne può più" : "Ginooo! Vieni al telefono, c'è la Marongiu". Voce in sottofondo: "Dille che l'intervista la fa la Leda". Poi arriva e la prima domanda è scontata: "Chi è la Leda?". "Mia nipote, la figlia di Nicolò. ...

Giro d’Italia 2019 - piccolo cambio di percorso : la Corsa Rosa sarà più Lunga di 60 km! Tutte le novità : Il percorso del Giro d’Italia 2019 è stato allungato rispetto a quanto era stato annunciato in fase di presentazione. La Corsa Rosa doveva essere lunga 3518,5 chilometri ma il Garibaldi uscito nei giorni scorsi ha messo in evidenza un incremento di 60 chilometri: il gruppo dovrà infatti pedalare per 3578,8 km. Non è una novità, siamo abituati ad assistere a piccole variazioni dovute magari a problemi col manto stradale e a piccoli problemi ...

Aldo Grasso CorSera : « Lunga vita ad Adani!» : Il commento di Aldo Grasso sul Corriere della Sera sulla lite televisiva tra Adani e Allegri si apre con un’interrogativo Scontro tra pratici e teorici? Tra protagonisti e critici? Tra chi si sente Cristo in terra e il Sinedrio televisivo? La lite ha oscurato il risultato sul campo, ha trasceso il senso del confronto, non ha apportato nulla. Ha solo contrapposto due individualità e ha messo in risalto la mancanza di disciplina anche ...

Sua Maestà il Mitsubishi Pajero è morto - Lunga vita al fuoristrada! [FOTO] : Uno dei fuoristrada simbolo del settore automotive moderno esce definitivamente di scena lasciando un grande vuoto tra gli amanti dell’off road La Casa dei tre diamanti ha diffuso una notizia che non avremo mai voluto sentire, ovvero l’uscita di scena del Mitsubishi Pajero, una delle icone indiscusse tra i fuoristrada moderni. Il Costruttore nipponico ha annunciato infatti la fine della produzione del celebre 4×4 che avverrà dopo ...

Vinicio Capossela : «Lunga vita al freak che è in me» : Nel mio prossimo disco, c'è una canzone tratta dalla cronaca vera di qualche anno fa, La giraffa di Imola». Cosa racconta? «In una piccola città dove ogni cosa funziona e tutto scorre placidamente, ...

Sfiorandosi la barba fino a torturarla, il signor Capossela sostiene che i conti con se stesso siano in regola: «Credo avesse ragione mio padre: "Meglio di così Vinicio non poteva venire", diceva, "ma peggio neanche"», e che senza certe addizioni involontarie, ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : dolomitici per alLungare la serie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, Gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile. Alla BLM Group Arena va in scena un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie, la Lube è infatti riuscita a imporsi al tie break in trasferta martedì scorso e in casa venerdì sera in quattro set e punta a chiudere la serie e conquistare la finale scudetto. I dolomitici, invece, sono spalle al muro e possono solo ...