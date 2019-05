Loredana Bertè diventa doppiatrice per La Famiglia Addams | una nuova avventura per la

Amici 2019 finalisti - l’affondo di Loredana Bertè a Vincenzo prima dell’ultima puntata : finalisti Amici 2019, le parole di Loredana Bertè su chi ce l’ha fatta La presenza di Loredana Bertè al Serale di Amici 2019 è stata fondamentale per la creazione di dinamiche importanti all’interno del talent show di Canale 5: grazie a lei infatti sono sorte molte discussioni, non sempre costruttive purtroppo, e grazie a lei […] L'articolo Amici 2019 finalisti, l’affondo di Loredana Bertè a Vincenzo prima ...

Amici 2019 - Giordana - Alberto - Rafael e Vincenzo. Baci gay mentre canta Renato Zero e la battuta sottovoce di Loredana Berté a Romina Power : Com’era prevedibile da settimane sono arrivati alla Finale di “Amici di Maria De Filippi” in quattro: Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Due ballerini classici per il circuito Danza e una cantautrice con un cantante lirico-pop per il Canto. Nessuna sorpresa quindi alla Semifinale, dove a farne le spese è stata la cantante Tish. Una edizione segnata dall’eccellenza della danza a discapito del canto, dove non si sono avuti ...

Basta... Cambia disco! Loredana Berté attacca Zerbi in difesa di Giordana : Nella nuova puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi", la giudice Loredana Berté si è scagliata contro il professore di canto Rudy Zerbi, in difesa della cantante Giordana Angi che fa parlare molto di sé per il suo recente 'coming-out' e per i continui battibecchi con il professore.-- E anche nella nuova puntata di "Amici 18", non sono mancate le critiche di Zerbi :“Un concentrato – queste le parole spese da Zerbi, dopo ...

Serale Amici 2019 - Loredana Bertè non ne può più : duro attacco a Rudy Zerbi : Amici 2019 Serale, l’esibizione di Giordana Angi non piace a Rudy L’inizio della semifinale di Amici 2019 è stato scoppiettante e dovevamo prevederlo visto che nel programma è tornata Loredana Bertè. Lo scontro ovviamente è avvenuto tra lei e Rudy Zerbi che hanno una visione completamente diversa sulle capacità di Giordana Angi: quest’ultima si è […] L'articolo Serale Amici 2019, Loredana Bertè non ne può più: duro ...

Serale di Amici - Loredana Bertè contro Zerbi : “Basta - cambia disco!” : Loredana Bertè contro Rudy Zerbi al Serale di Amici 18: “Basta, cambia disco!” È iniziata col botto la Semifinale del Serale di Amici 2019, grazie alla polemica tra Loredana Bertè e Rudy Zerbi. La giudice, tornata dopo l’assenza della scorsa settimana, ha difeso (ancora una volta) la cantante Giordana Angi dalle parole di Rudy Zerbi che, commentando l’esibizione della ragazza, ha detto: “È stato un concetrato di ...

Amici serale 2019 la semifinale sabato 18 maggio : Loredana Bertè - Antonella Clerici e Sabrina Ferilli tra gli ospiti : Amici serale 2019 sabato 18 maggio la semifinaleIn giuria Loredana Bertè Sabrina Ferilli Antonella Clerici Romina Power e J-AxAlberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro, Tish e Vincenzo Di Primo sono i semifinalisti di Amici 2019 pronti a contendersi la finale nella puntata di sabato 18 maggio penultimo appuntamento della trasmissione. Senza i Direttori Artistici (gli ormai dimenticati e archiviati Ricky Martin e Vittorio Grigolo), gli ...

The Voice - la gaffe di Morgan su Loredana Bertè : gelo in studio - sui social lo massacrano : Morgan si è fatto scappare una gaffe durante la quarta puntata di The Voice of Italy su Raidue, scatenando un vero e proprio polverone sui social . Il giudice del talent è scivolato su un equivoco quando gli si è presentato davanti uno dei concorrenti, il 17enne Andrea Bertè, che dopo la sua esibizi

The Voice Morgan fa una gaffe su Loredana Bertè : Al programma “ The Voice” Morgan ha fatto una gaffe contro la cantante Loredana Bertè. Tra i concorrenti si è presentato il 17enne Andrea Bertè. Il ragazzo ha conquistato tutti e ha scelto il team di Elettra Lamborghini. Il giovane cantante ha chiarito di non avere alcuna parentela con la più famosa Loredana. Morgan allora ha fatto notare che Loredana Bertè è un nome d’arte, scatenando l’ira dei fan dell’artista. All’anagrafe risulta registrata ...

Morgan a The Voice : "Loredana Bertè è un nome d'arte" - : Marina Lanzone Il coach del talent di Rai2 fa confusione, ma per fortuna in trasmissione nessuno se ne accorge. Tutti sono distratti dalla bravura del giovanissimo Andrea Bertè Durante la puntata di The Voice of Italy di ieri 14 maggio, il coach Morgan ha dato spettacolo. Troppo impegnato a “stuzzicare” la collega Elettra Lamborghini, a Morgan è sfuggita una gaffe che ha coinvolto indirettamente la rockstar Loredana Bertè. Ma il web ...

The Voice - la gaffe di Morgan su Loredana Berté fa arrabbiare i fan : Morgan è stato protagonista con la sua gaffe della quarta puntata di The Voice. Tra i concorrenti del talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura si è presentato il 17enne Andrea Bertè: il ragazzo ha conquistato tutti con la sua esibizione e ha scelto di entrare nel team guidato da Elettra Lamborghini. Visto il cognome, inevitabile è arrivata la domanda se avesse qualche parentela con Loredana Bertè: il giovane cantante ha negato ed è qui ...

Morgan - The Voice : la gaffe su Loredana Bertè - i fan non perdonano : Morgan: a The Voice scatta la gaffe su Loredana Bertè. I fan non perdonano e si riversano sui social: “Ma cosa dici?” Morgan ‘scivola’ su una buccia di banana e la gaffe è servita. Durante la penultima puntata delle blind audition di The Voice of Italy, il coach è incappato in un piccolo ‘malinteso’ con […] L'articolo Morgan, The Voice: la gaffe su Loredana Bertè, i fan non perdonano proviene da Gossip e ...

Mara Venier - la frecciatina a Loredana Bertè e la domanda scomoda di Maria : Amici 2019, Loredana Bertè assente: Mara Venier si complimenta con Vincenzo Di Primo Non ha fatto in tempo a sedersi sulla sedia che spetta ai giudici di Amici 2019 che Mara Venier ha fatto già parlare parecchio per la sua frecciatina a Loredana Bertè dopo l’esibizione di Vincenzo Di Primo; la giudice infatti ha visto […] L'articolo Mara Venier, la frecciatina a Loredana Bertè e la domanda scomoda di Maria proviene da Gossip e Tv.

Caccia al tormentone con Tequila e San Miguel di Loredana Bertè feat. Calcutta e Tommaso Paradiso (audio e testo) : Tequila e San Miguel di Loredana Bertè apre ufficialmente la Caccia al tormentone estivo dalla quale non potevano mancare Takagi & Ketra, che lo scorso anno agguantarono la rotazione radiofonica con il brano Amore e Capoeira interpretato da Giusy Ferreri e Sean Kingston. Il singolo arriva in un momento d'oro per l'artista di Sei bellissima e a qualche mese di distanza dal trionfale ritorno sul palco del Festival di Sanremo con il brano ...

Amici - Loredana Bertè assente - la De Filippi chiama i rinforzi : Raffaella Carrà è l'ospite di sabato : Il sodalizio Raffaella Carrà Maria De Filippi continua e dopo la puntata di A Raccontare Comincia Tu, che ha visto come protagonista la regina della televisione italiana Maria De Filippi, Raffaella Carrà ricambia il favore. Annunciata l'assenza di Loredana Berté causa tour, la padrona di casa del ta