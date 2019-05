L’Isola di Pietro 3 | cast | trama e anticipazioni della fiction di Gianni Morandi

tvzap.kataweb

(Di venerdì 24 maggio 2019) Per il terzo anno di seguito il mese di maggio per la Sardegna e in particolare per la bellissima e caratteristica isola di Carloforte vuol dire L’Isola di, ancora una voltae la sua troupe sono impegnati per girare ladiretta da Alexis Sweet e Luca Brignone che poi vedremo su Canale 5. L’Isola di3, dove è girata laCarloforte è l’unico centro dell’isola di Sane dove sono girate la maggior parte delle riprese. Anche se nelle prime due stagioni ci sono state delle sporadiche escursioni nei centri del Sulcis-Iglesiente e nella vicina Calasetta oltre che nell’isola di Sant’Antioco fino ad arrivare a Cagliari. Più in generale L’isola diha rappresentato un interessante motore per il turismo di tutta la Sardegna che ha visto salire le proprie quotazioni come destinazione turistica proprio ...

Corona_Pietro : Crenos, soffre l'economia dell'Isola: 'Scarsi segnali di ripresa' - L'Unione - SardegnaBT : Ansa #news #Sardegna: L'Isola di Pietro, Morandi in Sardegna - AnsaSardegna : L'Isola di Pietro, Morandi in Sardegna. Nel cast entra Caterina Murino. Serie su Canale 5 in autunno #ANSA -