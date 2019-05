Lippi torna ad allenare la Nazionale cinese | l’obiettivo sono i Mondiali 2022

Calcio : Marcello Lippi torna alla guida della Nazionale della Cina : E’ durato poco il periodo da disoccupato di Marcello Lippi: l’uomo che portò l’Italia a vincere i Mondiali 2006, dopo aver perso il posto di commissario tecnico della Cina, lo ha recuperato a quattro mesi di distanza dall’eliminazione in Coppa d’Asia contro l’Iran ai quarti di finale. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione cinese, che nel frattempo aveva lasciato la “reggenza” a ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : i convocati dell’Italia. Tornano Chiara Cainero e Mauro De FiLippis : Sono passati nove mesi dai Mondiali 2018, eppure il poligono di Changwon è pronto a tornare protagonista per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Dopo i titoli iridati, questa volta in Corea del Sud si andrà a caccia dei pass olimpici verso Tokyo 2020. Superate le tappe di Acapulco e Al Ain è tempo quindi di approdare in Asia per gli specialisti del piattello, declinato nelle sue varie specialità. L’Italia, ...

Uomini e Donne - Angela Di Iorio torna all'attacco della De FiLippi : 'Succedevano cose strane' : Angela Di Iorio torna ad attaccare Uomini & Donne svelando alcuni dettagli poco chiari sulla trasmissione e, in particolare, sul comportamento di Maria De Filippi, urlando addirittura al...

Roma - torna l'uomo di Pallotta : all'Olimpico si rivede Ed Lippie : Roma - Nel disastroso pomeriggio dell'Olimpico si è rivista una vecchia conoscenza della Roma, Ed Lippie . I soccorsi arrivano dall'America, e per la prima volta dal suo rientro nella Capitale il ...

Maria De FiLippi torna in Rai ma non da Milly Carlucci : ecco dove ha preferito andare : Quello che si appresta ad aver luogo ha tutte le carte in regola per definirsi un incontro epocale:, infatti, Maria De Filippi torna in Rai per incontrare Raffaella Carrà ed essere tra i numeri 1 a ...