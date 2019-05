Lippi Ct della Cina | ma non è il solo | tutti gli allenatori italiani in terra straniera

Marcello Lippi fa dietrofront e torna sulla panchina della Cina : Marcello Lippi torna ad allenare la Cina dopo la parentesi targata Cannavaro sulla panchina della Nazionale cinese Marcello Lippi torna a sedere sulla panchina della nazionale di calcio cinese. Questo quanto annunciato dalla Chinese Football Association. Il ct campione del mondo del 2006 con l’Italia aveva già allenato la Cina nel 2016, ma non aveva rinnovato il suo contratto a gennaio ed era stato sostituito da Fabio Cannavaro, che ...

Stipendi della Star Tv Mediaset : 10 milioni a Maria De FiLippi - 6 a Barbara D'urso (RUMORS) : È una classifica molto particolare quella che ha stilato Italia Oggi di recente: il quotidiano, infatti, ha reso note le cifre che guadagnerebbero i conduttori più amati di Mediaset in un anno di lavoro. Tra le "Star Tv" più pagate, ci sarebbero Maria De Filippi (incasso riguardante solo i programmi che presenta e non la società Fascino), Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Barbara D'urso, invece, raggiungerebbe i 6 milioni di euro l'anno sia per la ...

Ripartono i casting di Amici di Maria De FiLippi - prima della finale si pensa già alla nuova edizione : Al via i casting di Amici di Maria De Filippi: parte ufficialmente la selezione dei nuovi concorrenti della categoria canto e ballo dell'edizione numero 19 del talent show più seguito in Italia che tuttavia quest'anno ha subito un arresto. Nessun record di ascolti per l'edizione numero 18, che se l'è dovuta vedere con Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il regolamento non molto chiaro non ha agevolato il pubblico ad appassionarsi alla ...

Lippi : “L’allenatore della Juve? Lo sapremo al termine delle competizioni europee” : L’ex ct azzurro Marcello Lippi,ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, in svolgimento a Firenze. Interrogato sul possibile nuovo allenatore della Juve ha precisato che è strano questo ritardo nella sostituzione da parte della società, ma «é anche vero che ci sono delle manifestazioni che non sono ancora terminate. Appena finiranno queste manifestazioni, se ...

FiLippine - scontro fra due treni della metro : 34 feriti : Almeno 34 persone sono rimaste ferite quando un treno ha speronato un altro treno sabato sera nella metro di Manila, ha spiegato un portavoce dell’autorità ferroviaria. Hernando Cabrera, portavoce delle autorità di transito della metropolitana leggera di Manila, ha detto che l’incidente è avvenuto alle 21:51 ora locale tra le stazioni di Anonas e Araneta Centre Cubao nella metro Manila. Un treno mal funzionante era stato spinto dagli ...

Da Renato Zero a J-Ax - tutti gli ospiti della semifinale di Amici di Maria De FiLippi del 18 maggio : Sono annunciati gli ospiti della semifinale di Amici di Maria De Filippi, quella che vedrà il ritorno di Mameli per volere di Alex Britti ma anche quello di Renato Zero, che ha appena rilasciato il nuovo singolo Mai più da soli in vista dell'album che arriverà nel mese di ottobre. Dopo Mara Venier e Raffaella Carrà, la semifinale del talent di Canale5 ospiterà nuovamente un volto Rai, quello di Antonella Clerici. La conduttrice farà parte ...

Amici - sconvolgente colpo di scena : Mameli - non è finita. Il video che "ribalta" lo show della De FiLippi : Un clamoroso colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi, il talent show del sabato sera su Canale 5: ritorna, infatti, Mameli. Sui social del programma Mediaset ha infatti fatto capolino un video di Mameli con indosso la felpa rossa: la redazione del programma ha deciso di mostrarne in anteprima il

La prova del cuoco : anche Emanuela Aureli e Claudio Lippi nella giuria della trentaseiesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentaseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di ...

Ballando contro Amici : Carlucci risponde al parterre di ospiti della De FiLippi con Del Piero ballerino per una notte : Del Piero ballerino a Ballando con le Stelle La sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi arriva alle battute finali con la settima puntata degli show del sabato sera di Rai 1 e Canale 5. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni settima puntata di sabato 11 maggio In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la settima puntata di Ballando con le Stelle 2019, che ripartirà con il risultato del ...

Amici e Ballando con le stelle - ascolti : la "maledizione" della De FiLippi al sabato sera contro la Carlucci : sabato sera tabù per Maria De Filippi e Amici. La sfida dello share tra Canale 5 e Raiuno viene vinta ancora da Milly Carlucci e Ballando con le stelle per una incollatura: il 4 maggio il talent vip Rai ha totalizzato 4 milioni di telespettatori con share del 20,2% dalle 20.45 alle 21.55 (segmento T

Marcello Lippi : 'La Juve ha affrontato l'Ajax senza il Ronaldo della difesa' : La Champions League è ormai giunta alle semifinali e ieri sera al Camp Nou è andata in scena Barcellona-Liverpool, terminata sul 3-0, grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi, che ha riacceso l'eterno confronto con Cristiano Ronaldo. Marcello Lippi, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di CR7, della Pulce, ed ha raccontato cosa manca alla Juventus per vincere la coppa dalle grandi orecchie. L'eterno confronto tra ...