L' insegnante sospesa vuole che le chiedano scusa

Salvini incontra l'insegnante sospesa : verso la revoca del provvedimento : Francesca Angeli Roma - La sospensione era un provvedimento ingiusto e dunque sarà revocato. Ad annunciare il ritorno in classe della professoressa Rosa Maria Dell'Aria (nella foto circolata su Facebook) è stato lo stesso Matteo Salvini che ieri ha incontrato l'insegnante in prefettura a Palermo insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. La docente era stata sospesa dal provveditore di Palermo, Marco Anello, per «omessa ...

