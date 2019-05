Libia, missili Haftar su hotel Tripoli

Paolo82410052 : @matteorenzi Grande Matteo, è colpa dei gialloverdi se partono missili nucleari, dello stagnamento dell'economia, d… - donga16 : Missili terra-aria usati ad alzo zero in Libia. Crazy war. - s_total_s2 : RT @Majakovsk73: #Libia #Tripoli arrivati con la nave Turca Amazon GIORGIULESTI, oltre i BMC, anche munizioni, Stinger anti aerei, e missil… -

hanno colpito undi lusso ain cui si riuniscono i deputati libici che riconoscono il governo di Fayez al-Serraj. Lo ha riferito la Reuters. Il governo ha accusato le truppe dell' uomo forte della Cirenaica, il generale, per l'attacco contro il Rixos. Sono state mostrate immagini di una stanza danneggiata ma altre informazioni al momento non sono disponibili. L'albergo si trova vicino al centro della città.Sembra che non ci siano feriti.(Di venerdì 24 maggio 2019)