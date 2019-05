L' Europa per gli under 25? Uguaglianza | libertà e dignità

Huawei - perché a rimetterci saranno le vendite in Europa : Anche Microsoft, dopo Google, si adegua alla stretta su Huawei. La lista di partner che lasciano l’azienda cinese cresce ogni giorno. Intanto Trump fa una dichiarazione ambigua: Huawei potrebbe rientrare in un accordo commerciale. E il rischio spionaggio? Due vittime dell’incertezza intanto ci sono: i consumatori e il business europeo di Huawei...

Ecco il prossimo Europarlamento Ultimi sondaggi paese per paese : Da ieri al 26 maggio si vota in tutti i Paesi dell'Ue per eleggere 751 eurodeputati. Ecco secondo i sondaggi raccolti da Politico la situazione paese per paese Segui su affaritaliani.it

Camper - i più belli per viaggiare in Europa : L'estate si avvicina e i Camper di ogni tipo si preparano a quello che per loro è il momento più importante dell'anno. Luglio, agosto e settembre sono infatti i mesi preferiti dagli italiani (64%) per viaggiare a bordo delle case su ruote. Un dato che Yescapa - la piattaforma di Camper sharing leader in Europa - ha ricavato analizzando il comportamento dei suoi utenti. Condividere il proprio mezzo con gli altri viaggiatori vuol dire ammortizzare ...

Europa crede ad apertura Trump su Cina. La sterlina frena dopo addio May : Provano il rimbalzo i listini azionari dopo due giorni di calo legati alle tensioni Usa-Cina e all'allarme dell'Fmi sugli effetti per la crescita globale derivanti dal braccio di ferro Washington-Pechino. Sul Ftse Mib in calo la Juventus, sotto i riflettori per il toto-allenatore....

Roberto Battiston - dalla revoca all'Asi alla corsa per l'Europarlamento : "I sovranismi fanno male alla scienza" : “I sovranismi fanno male alla scienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”, Roberto Battiston, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a ...

E voi li conoscete i programmi per l'Europa proposti dai partiti? : Una rapida guida alle proposte dei gruppi dell'Europarlamento su poteri, immigrazione, crescita e tutto il resto La nostra Patria è l'Europa: i nazionalismi producono solo razzismi miserabili" Donne, giovani, outsider e inguardabili: tutti a caccia di un seggio a Bruxelles " Quei governi deboli che hanno rotto l'Unione Europea" Il Pd deve scegliere: o sta con i socialisti o sta con Macron "

Timmermans : “Da Macron a Tsipras - un contratto per l’Europa” : Il piano di Frans Timmermans è chiaro, ambizioso e coraggioso quanto impone la stagione difficile. Guarda al voto e assicura che «per la prima vota abbiamo la possibilità di costituire una maggioranza progressista nel Parlamento europeo», ovvero «una compagine che vada da Tsipras a Macron con i socialisti al centro». Certo non è facile, concede il ...

Voto per l'Europa - il Sud dimenticato : i big della politica snobbano il Mezzogiorno : Non è un caso. Non lo è affatto. Perché vista la rimozione del tema Mezzogiorno dall'azione del governo e la scarsa centralità della questione meridionale nella...

Sovranismo - l'avanzata stato per stato : il sondaggio che ammazza questa Europa : Con l' apertura delle urne in Gran Bretagna e in Olanda le elezioni europee sono entrate nel vivo. Il voto inglese è quello di più difficile interpretazione per via della particolare situazione in cui si trova il Paese a metà strada tra la Ue e la sua prossima, ma non del tutto certa, uscita. Nemmen

Europee - il 26 maggio votiamo per l’Italia (non per l’Europa) e contro la Lega : Andare a votare il 26 maggio è molto importante, ma non tanto per eleggere il nuovo (impotente) Parlamento di una Unione europea ormai in agonia conclamata: votare è invece indispensabile per non fare cadere il governo italiano completamente nelle mani della Lega di Matteo Salvini. Il Parlamento europeo conta poco o nulla, non propone le leggi dell’Europa, può discutere o ratificare quelle decise dalla Commissione Ue – nominata dai ...

Domenica si vota - e si vota Europa Verde. Ecco il perché - senza retorica : Domenica 26 maggio si vota, e si vota Europa Verde. Un voto necessario. Necessario a contrastare l’emergenza climatica e ambientale, a mettere in campo un’altra idea di società, di economia, e passatemi l’ardire e l’ardore appassionato, di vita. Siamo europei ed europeisti, Europa Verde è la nostra ragione sociale e la nostra missione morale e politica, siamo il cuore del Vecchio Continente, argine e baluardo ai sovranismi che guardano al futuro ...

Oltre 1600 auto intestate a sei persone - usate per furti e rapine in tutta Europa : Oltre al sequestro delle 1600 autovetture, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, il blitz delle forze di polizia europee, coordinate dall'Europol, ha portato anche all'arresto di diversi esponenti del sodalizio criminale. I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare. È quanto ha portato alla luce una complessa indagine dell'Europol che ha coinvolto le polizie di ben ...

Dal 23 maggio per il Samsung Galaxy S10 5G sono ufficiali le notizie su prezzo e uscita in Europa : Ci sono finalmente importanti dettagli di natura commerciale sul tanto atteso Samsung Galaxy S10 5G. Dopo aver preso in esame le ultime proposte da parte di Wind, in riferimento al modello "normale" della serie secondo quanto raccontato nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi su un dispositivo destinato a fare la differenza in Europa. A partire da oggi 23 maggio, infatti, possiamo parlare ufficialmente dei preordini nel Regno Unito. ...

Urne aperte per la “nuova” Europa - 427 milioni di elettori al voto. Oggi tocca ai britannici : Fra Oggi e il 26 maggio, quasi 427 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si vota il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il Regno ...