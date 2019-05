LETTURE San Paolo e l' unica schiavitù consentita ai cristiani

ilsussidiario

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le parole per significare la libertà, dall'accezione politica del mondo greco a quella centrata sull'amore, la "agape" cristiana; da Aristotele ad Agostino

festletteratura : Domani la Compagnia della lettura porterà un po' di San Pietroburgo (e di 'una città in libri') a Suzzara, con lett… - Monesisindaco : RT @cittametrobo: [succede domani in #BolognaMetropolitana] 'Tre mercoledì con Umberto' commento di Giovanna Cosenza a Bologna, 'Olivicoltu… - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [succede domani in #BolognaMetropolitana] 'Tre mercoledì con Umberto' commento di Giovanna Cosenza a Bologna, 'Olivicoltu… -