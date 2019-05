L' eterna lotta per l' aria condizionata in ufficio | perché le donne si lamentano del freddo

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) In ognid'Italia che si rispetti - non appena il sole della bella stagione inizia a fare capolino tra le nuvole primaverili - incomincia a consumarsi uno scontro quotidiano capace di ridimensionare anche le battaglie più feroci di Game of Thrones e affini: quello per regolare la temperatura dell'. Da che mondo è mondo, con qualche statisticamente impercettibile eccezione, la battaglia si combatte su due fronti opposti ben definiti. All'angolo rosso le, che preferiscono il tepore della bella stagione e sono pronte a sfoderare anche una scarpa a metà luglio nel disperato tentativo di combattere gli spifferi. All'angolo blu, invece, gli uomini, che vedono nel potere del soffione polare l'unica possibile alternativa alle clamorose, imbarazzanti pezze di sudore sulla camicia. Già, ma che cosa a che fare concretamente ...

Maggybrg : RT @nontelodicomai: Cose che ignoro e di cui parlate sempre: -la vicenda Pamela Prati. Mi sfugge totalmente il motivo per cui la nominiate… - ugone10 : L'eterna lotta tra l'essere irriducibili e il farsene una ragione. - elemortellaro : @AndreaOrlandosp Eterna gratitudine a questi eroi Italiani del mondo -