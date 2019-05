Le primizie salvate dal maltempo nei mercati di Campagna Amica

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Corsa contro il tempo per salvare i prodotti dal, che con pioggia, grandine e vento ha distrutto intere coltivazioni. I raccolti saranno venduti direttamente dagli agricoltori colpiti neididomani sabato 25 maggio 2019 e domenica 26 maggio lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. Consigli della Coldiretti per la spesa in una pazza primavera che ha colpito gli alimenti base della dieta mediterranea con la riduzione delle disponibilità di frutta e verdura. La breve pausa dalla pioggia è stata strategica per gli agricoltori che hanno potuto raccogliere frutta e verdura nelle campagne prima del ritorno dele quindi offrire la possibilità di acquistare i raccolti a chilometro zero sopravvissuti. In un momento di grande difficoltà si tratta di un atto di solidarietà a ...

