Le foto della prima giornata del Wired Next Fest 2019 a Milano

Motori – Aston Martin 007 “OHMSS” l’auto celebrativa per i 50 anni della spia inglese [PREZZO E foto] : Aston Martin DBS Superleggera”On Her Majesty’s Secret Service” l’auto celebrativa della casa di Gaydon per il 50° anniversario del film che ritrae le avventure dell’agente 007 La casa di Gaydon, da sempre legata alle avventure della spia più famosa del mondo, oggi al 50° anniversario dalla prima mondiale del 5 episodio della saga dal titolo “007 al servizio segreto di Sua Maestà“, la Aston Martin ...

Mette una foto di Salvini su un pc della scuola : punito con nota su diario e la convocazione dei genitori : Franco Grilli L’episodio in una media in provincia di Bari, dove l’alunno 12 aveva utilizzato una foto del leader leghista come sfondo del desktop. genitori convocati a scuola Sapete cosa succede se Mettete una foto di Matteo Salvini come sfondo del desktop di un computer della scuola? Vi beccate una bella nota sul diario e la convocazione dei genitori. Già. È, infatti, quanto successo a un alunno 12enne di una media di Noicottaro, ...

Calciomercato Inter - la lista della spesa di Conte : i 6 nomi sul taccuino del tecnico [foto] : 1/8 Conte Inter ...

Strage di Capaci - Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. foto : Strage di Capaci, Palermo ricorda Falcone: dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO Dall'approdo degli studenti al porto all'annuale commemorazione nello spazio adiacente al carcere Ucciardone, in cui ebbe luogo il maxi-processo contro la mafia - CHI ERA IL GIUDICE UCCISO - LE FOTO DELL'ATTENTATO DEL 23 MAGGIO ...

La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il calciomercato e l’allenatore della Juventus in primo piano [foto] : 1/5 rassegna stampa ...

Motori – Nuova Opel Corsa - rubate le foto prima della presentazione : tutti i dettagli [GALLERY] : Le immagini trapelate mostrano il design della Nuova Opel Corsa che doveva essere presentata a settembre al Salone dell’Auto di Francoforte Opel è, oramai, pronta al lancio di uno dei prodotti più importanti di tutta la sua storia. Nonostante questo, i piani del gruppo tedesco che prevedevano la presentazione ufficiale al prossimo Salone dell’Auto di Francoforte in settembre, sono stati letteralmente ‘sabotati’ ...

Jon Bon Jovi è Dottore onorario in Musica presso l’Università della Pennsylvania (foto) : Per la seconda volta Jon Bon Jovi è Dottore onorario, come riporta l'Asbury Park Press e come notiamo dal suo profilo Instagram. A conferire l'autorevole titolo è stata l'Università della Pennsylvania, che alla voce di You give love a bad name e Always ha consegnato la laurea onoraria in Musica. Lo stesso Bon Jovi, nel 2001, era stato insignito del titolo di Dottore in Discipline Umanitarie dalla Monmouth University per i suoi impegni umanitari ...

“The Shed” e l’arte della flessibilità : l’innovativo centro culturale di Manhattan che si espande e contrae su ruote [foto] : “The Shed” è un centro culturale dedicato alla produzione e presentazione di tutti i tipi di arti dello spettacolo, arti visive e cultura popolare. The Shed, che tradotto significa “Il Capannone”, è progettato per trasformarsi fisicamente per supportare le idee più ambiziose degli artisti. L’edificio di base, composto da 8 livelli, include due livelli di spazio espositivo, un teatro versatile, una sala prove, un laboratorio creativo e uno spazio ...

Giro d’Italia – Thomas De Gendt esilarante sui social : il belga si prende gioco della Corsa Rosa [foto] : Thomas de Gendt ironico sui social dopo la decima tappa del Giro d’Italia 2019: il tweet del belga della Lotto è tutto da ridere E’ andata in scena ieri la decima tappa del Giro d’Italia 2019: i corridori hanno affrontato un percorso uniforme, del tutto pianeggiante, senza troppe difficoltà, se non gli elementi urbani come dossi, rotatorie ed un piccolo tratto di pavè sul finale. A pochi metri dal traguardo una brutta ...

Playoff Serie B - Cittadella-Benevento 1-2 : Insigne e Coda ribaltano i veneti [foto] : 1/16 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Motori – Honda e - ci siamo : la prima elettrica compatta della casa giapponese può essere prenotata [INFO E foto] : La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo, Honda e, completamente elettrico e previsto per il territorio europeo Nell’ottica di una totale elettrificazione che vede una gamma di veicoli totalmente elettrica entro il 2025, Honda ha deciso di iniziare il percorso con una compatta, la Honda e. La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo completamente elettrico e previsto per il ...

Samsung ha realizzato un modulo con zoom ottico 5x che elimina la parte sporgente della fotocamera : Gli ingegneri di Samsung sono riusciti a produrre un modulo fotocamera con zoom ottico 5x più sottile di un modulo con zoom 2x convenzionale. L'articolo Samsung ha realizzato un modulo con zoom ottico 5x che elimina la parte sporgente della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia – Intimissimi dedica un calzino alla 102ª edizione della Corsa Rosa [foto] : Intimissimi per il Giro d’Italia: realizzato un calzino da uomo dedicato alla 102ª edizione della Corsa Rosa In occasione del Giro d’Italia Intimissimi Uomo, sponsor ufficiale della 102ima Corsa Rosa, propone un calzino lungo in fantasia pensato ad hoc. Le biciclette Rosa stampate sul cotone filo di Scozia blu e polso all’inglese sono perfette per il look di ogni giorno che sia elegante o ...

Niki Lauda - Le immagini piu belle della sua carriera - foto GALLERY : Il campione austriaco ci ha lasciati all'età di 70 anni dopo aver scritto pagine e pagine di storia della Formula 1. Prima alla guida delle monoposto e poi dal muretto dei box. Il tre volte campione del mondo ha lasciato un segno, tanto nella massima serie quanto nella vita di molti appassionati. Ripercorriamo i momenti più belli della sua carriera in questa galleria d'immagini.